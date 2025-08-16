دفعة هائلة.. الأهلي يعلن موعد عودة إمام عاشور رسميًا

تلقى النادي الأهلي دفعة قوية بإعلانه موعد عودة نجمه إمام عاشور إلى التدريبات الجماعية، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في كأس العالم للأندية.

وتعرض عاشور لكسر في عظمة الترقوة خلال مشاركته أمام إنتر ميامي بالبطولة، وخضع لعملية جراحية في أحد مستشفيات مدينة ميامي بالولايات المتحدة التي استضافت الحدث العالمي.

الإصابة أبعدته عن الملاعب لأسابيع، في وقت مثّل ضربة قوية للفريق الذي كان يعتمد على قدراته الهجومية.

ويعد إمام عاشور أحد أبرز عناصر الأهلي، حيث أنهى الموسم الماضي هدافًا للفريق في الدوري المصري الممتاز برصيد 13 هدفًا، وهو ما جعله من الركائز الأساسية في خط الوسط الهجومي.

أخبار ذات علاقة 3 إشارات مهمة.. هل يعود إمام عاشور لنادي الزمالك؟

موعد العودة

أكد الأهلي، في بيان رسمي، أن إمام عاشور سيعود للتدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل، بعد اكتمال شفائه، على أن يشارك بشكل تدريجي ودون التحامات قوية، وفقًا لتوصيات الجهاز الطبي.

وسيخضع عاشور لتقييم مستمر من أجل تحديد الموعد المناسب لعودته إلى المباريات الرسمية بقرار من الجهاز الفني.

ويأتي هذا التطور في وقت حصل فيه الفريق على راحة لمدة يومين عقب الفوز على فاركو باستاد القاهرة، على أن يستأنف استعداداته يوم الاثنين لمواجهة غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.