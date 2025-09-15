مفاجأة لافتة في موقف روبن أموريم من الرحيل عن مانشستر يونايتد

تعقدت وضعية مانشستر يونايتد مبكّرا في الدوري الإنجليزي بعدما تلقى خسارة ثقيلة أمس الأحد أمام جاره وغريمه مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من المسابقة لتستمر التكهنات حول مصير المدرب روبن أموريم.

وتجمد رصيد اليونايتد عند 4 نقاط من انتصار وحيد في 4 مباريات وتعادل وخسارتين ما أفرز هجوما حادا على المدرب البرتغالي ولاعبيه بعد أن ظهرت سريعا مؤشرات تكرار سيناريو الموسم الماضي بخروج الفريق خالي الوفاض من كل المسابقات.

وتولى المدرب السابق لسبورتنغ لشبونة تدريب فريق الشياطين الحمر في شهر نوفمبر 2024 خلفا للهولندي رود فان نيستلوري الذي كان قد تسلم في ذلك الوقت المقاليد الفنية بشكل مؤقت من مواطنه إريك تين هاغ.

ومساء الأحد، تجددت متاعب مانشستر يونايتد بعد أن تجرع خسارته الثانثة في 4 مباريات فقط وذلك أمام مانشستر سيتي (0-3) لتستمر حملة المطالبة بإقالة روبن أموريم بشكل مبكر.

وأمام تهاطل الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها منذ الموسم الماضي، تغير موقف روبن أموريم، وأظهر بشكل مفاجئ مؤشرات لقبول قرار مجلس إدارته في حال البدء في إجراءات إقالته.

وقال أموريم، على خلاف العادة: "لم يكن الأداء جيدًا بالمرة، في اللحظات الحاسمة كانوا أفضل منا، أنا أحاول أن أكون عقلانيًا وأن أرى النتائج أولا، أتفهم الإحباط وأتفهم القرارات المحتملة الناتجة عنه تماما كما أتقبل الانتقادات، هذا كل شيء".

وأشار أموريم إلى أنه سيقبل الإقالة إذا قرر مسؤولو مانشستر يونايتد ذلك، مضيفا: "أفهم كيف تسير الأمور في كرة القدم، النتائج هي التي تُحدد مسار الأمور ومصير المدرب، لا يريد المشجعون سماع أخبار النتائج السلبية والأجواء المشحونة باليأس لكني لا أكذب على نفسي. أرى النتائج وأنا مستعد لقبول أي قرار".

وأكدت تقارير إخبارية في الأسابيع الماضية أن روبن أموريم قد يغادر منصبه قبل فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر أكتوبر، وذلك بعد 10 أشهر تقريبا على تسلمه مقاليد الفريق.

وخرج مانشستر يونايتد من سباق كأس الرابطة الإنجليزية مبكرا جدا بالإقصاء أمام نادي غريمسبي بركلات الترجيح (12 ـ 11) بعد نهاية مباراة الفريقين في الدور الثالث من المسابقة بالتعادل (2 ـ 2) في أول صدمة يتلقاها أموريم ولاعبيه في 2025 ـ 2026.