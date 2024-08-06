ينتظر الجمهور العربي بشغف النزال الكبير لبطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، التي نالت تعاطفًا واسعًا بسبب الافتراءات التي طالتها الأيام الماضية، ولكنها نجحت في تخطيها لتواجه نظيرتها التايلاندية غانغام سوانافينغ في نصف نهائي منافسة الملاكمة لوزن 66 كيلوغرامًا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن أولمبياد باريس 2024.

وتأهلت إيمان خليف، البالغة 25 عامًا، إلى نصف النهائي بعد فوزها في ربع النهائي على المجرية آنا هاموري، وقبل ذلك على الإيطالية أنجيلا كاريني في دور الـ16.

فيما تأهلت سوانافينغ، إلى نصف النهائي عقب فوزها على التركية بوزيناز سورمينلي بنتيجة 4-1.

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وقبل خوضها نصف النهائي، عقد الاتحاد الدولي للملاكمة مؤتمرًا صحفيًّا، يوم الاثنين، هاجم فيه اللاعبة مجددًا، ولكن اللجنة الأولمبية الجزائرية ردت عليه بقوة، ووصفته بالمنظمة غير الشرعية.

وكانت إيمان خليف قد ضمنت الفوز بالميدالية البرونزية بعد تأهلها إلى نصف النهائي، وستنافس الآن للوصول إلى النهائي، والسعي لنيل الميدالية الذهبية.

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وحُدِّد موعد نزال البطلة الجزائرية في نصف نهائي الملاكمة ضد التايلاندية سوانافينغ، يوم الثلاثاء، في تمام الساعة (23:34) بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وستنقل المواجهة عبر قنوات مجموعة "بي إن سبورتس" وتحديدًا beIN SPORTS 8، وأيضًا عبر القناتين السادسة الشبابية والأرضية الجزائرية.