انتكاسة كبيرة لمدافع ريال مدريد

وتعرض ألابا لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، ليتأكد غيابه حتى نهاية الموسم الجاري على الأقل.

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن ديفيد ألابا أجرى عملية جراحية جديدة على ركبته، أمس الأربعاء، في النمسا، مما سيؤدي إلى تأجيل عودته إلى الملاعب لبضعة أسابيع أخرى.

وكان من المتوقع أن يعود، في أغسطس أو سبتمبر، ولكن الجراحة الجديدة ستغيّر خطة اللاعب.

ويغيب ديفيد ألابا عن صفوف ريال مدريد، منذ 16 ديسمبر الماضي، ولم يشارك مع الفريق في أي مباراة من بداية العام الجاري.

وبخضوعه لهذه العملية الجراحية الجديدة، ستتقلص فرص ديفيد ألابا في المشاركة مع منتخب النمسا في بطولة أمم أوروبا المقبلة