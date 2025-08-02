الوحدات الأردني يطيح بـ"قيس اليعقوبي" ويعلن بديله

أعلن نادي الوحدات الأردني، اليوم السبت، إقالة مدربه التونسي قيس اليعقوبي بعد ارتباط دام 5 أشهر فقط.

وقال وليد السعودي، الناطق الرسمي باسم نادي الوحدات، في بيان رسمي إن الإدارة قررت فسخ التعاقد مع قيس اليعقوبي بإجماع الآراء.

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واستهل الوحدات موسمه بخسارة لقب كأس السوبر الأردني على يد الحسين إربد قبل الخسارة على ملعبه أمام الرمثا بهدف دون رد أمس الجمعة.

وكان الوحدات قد أسند المهمة إلى قيس اليعقوبي في شهر مارس الماضي، وحقق الفريق لقب كأس الأردن تحت قيادة المدرب التونسي.

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وأعلن نادي الوحدات تعيين المدرب البوسني داركو نيستروفيتش مديراً فنياً جديداً.

ويملك داركو تجربة ناجحة سابقة مع الوحدات، حيث قاد الفريق للتتويج بلقب كأس السوبر الأردني لموسم 2023–2024.

ويضم الجهاز الفني لداركو المدرب العام ديجان فولتيك ومحلل الأداء داركو متروفيتش.

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ومن المقرر أن يصل داركو إلى عمان خلال الأيام المقبلة، لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل التعاقد، تمهيداً لتوقيعه رسمياً وبدء مهمته الفنية مع "الأخضر".