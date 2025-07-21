ياسين بونو يفاجئ محبيه في شوارع المغرب (فيديو)

أثار فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي للمغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، تفاعلا واسعا وإشادة من الجماهير.

وظهر ياسين بونو في الفيديو المتداول وهو يتجول ليلا على "سكوتر" كهربائي في أحد شوارع مدينة الدار البيضاء.

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وتم توثيق اللحظة من قبل شخص لاحظ مرور بونو بجانبه دون أن يصاحبه أي شخص لحمايته، مشيدا بتواضعه، حيث بدا الحارس الدولي مرتاحا ويتنقل بحرية شخصية تامة، في مشهد نال إعجاب العديد من رواد المنصات الاجتماعية.

وينتهي عقد ياسين بونو مع الهلال في الصيف المقبل، علمًا أنه انضم لصفوف "الزعيم" قبل موسمين، قادما إليه من إشبيلية الإسباني.

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وتُحيط الشكوك بمستقبل ياسين بونو مع الهلال، رغم أن المصادر أكدت أن الحارس المغربي سيجدد عقده مع الفريق السعودي لمدة موسمين إضافيين، بطلبٍ من المدرب الجديد سيموني إنزاغي.

وقدم الحارس المغربي أداء لافتا رفقة الهلال في كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت في أمريكا وودع الزعيم منافستها من ربع النهائي.

وحرص الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" على الإشادة بمستويات بونو مع الفريق طوال الموسمين الماضيين، مستعرضا أبرز أرقامه.

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وقال الحساب الرسمي للزعيم: "موسمان من التألّق مع الهلال.. ياسين بونو في أرقام"، وأرفق ذلك بصورة تُبرز خوضه 92 مباراة، وتحقيقه 35 مباراة بشباك نظيفة، إضافة إلى تتويجه بـ4 بطولات.