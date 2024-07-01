تعليق مثير من حسام البدري على أزمة كهربا وكولر (فيديو)
وجه حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي المصري، نصيحة إلى مارسيل كولر، المدير الفني الحالي للفريق الأحمر، خاصة في ظل دخوله في عدة أزمات مع بعض اللاعبين بالفريق وكان آخرهم محمود عبد المنعم "كهربا".
وكان مارسيل كولر قد استبعد محمود كهربا من التدريبات الجماعية، أمس الأحد.
ولم يستكمل كهربا مران الغائبين عن مواجهة فاركو الأخيرة بداعي الإجهاد، ما أغضب كولر الذي قرر استبعاد اللاعب من التدريبات الجماعية، واستبعاده أيضا من قائمة مواجهة طلائع الجيش، مساء اليوم الاثنين بالمباراة المؤجلة من الجولة 13 بالدوري المصري.
وقال حسام البدري، في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي عنده حالات ومراكز لاعبين بها توتر دون ذكر الأسماء، وفي الوقت نفسه الحفاظ على نقاط أخرى مهمة جدا، مثل غرفة الملابس والهدوء والاستقرار في ظل ضغط المباريات كل 3 أيام، لذلك لا يوجد داعٍ أن يدخل المدرب في نقاط أخرى، هو ينافس على بطولة الدوري وفيه ضغط وقت، مهم المدرب يأخذ باله بشأن الاستقرار".
وأضاف: "فيه نقاط أخرى على المدير الفني أن يضعها في اعتباره، وأنا أشير هنا إلى أن هناك مشاكل بالفعل تحدث حاليا وظاهرة للكل، ولو حدث معي موقف كهربا نفسه سيكون مرفوضا طبعا؛ لأن الالتزام عندي رقم واحد، لكن أنا بخبرتي كمدير فني أكون مش عايز أفتح مشاكل أخرى، في النهاية أنا تهمني مصلحة الأهلي".
ومنذ انضمام كهربا للأهلي أسهم في 65 هدفا بتسجيل 44 هدفا وصناعة 21 في 126 مباراة.
ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 20 مباراة، بفارق 14 نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 5 مباريات أكثر.