تعليق مثير من حسام البدري على أزمة كهربا وكولر (فيديو)

وجه حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي المصري، نصيحة إلى مارسيل كولر، المدير الفني الحالي للفريق الأحمر، خاصة في ظل دخوله في عدة أزمات مع بعض اللاعبين بالفريق وكان آخرهم محمود عبد المنعم "كهربا".

وكان مارسيل كولر قد استبعد محمود كهربا من التدريبات الجماعية، أمس الأحد.

ولم يستكمل كهربا مران الغائبين عن مواجهة فاركو الأخيرة بداعي الإجهاد، ما أغضب كولر الذي قرر استبعاد اللاعب من التدريبات الجماعية، واستبعاده أيضا من قائمة مواجهة طلائع الجيش، مساء اليوم الاثنين بالمباراة المؤجلة من الجولة 13 بالدوري المصري.