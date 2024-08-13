أعلن نادي مانشستر يونايتد تعاقده الرسمي مع الثنائي المغربي، نصير مزراوي، والهولندي ماتياس دي ليخت بعد التوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونخ.

ووقع مزراوي عقدًا ساريًا مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2028، مع خيار التمديد لعام آخر، مع إمكانية تمديده لعام إضافي.

وقال نصير مزراوي في تصريحاته: "إنه شعور لا يصدق أن أكون لاعبًا في مانشستر يونايتد، ولا أطيق الانتظار للخروج إلى أولد ترافورد مرتديًا القميص الأحمر".

وأضاف: "أعلم أنني أنضم إلى النادي في وقت مثير، كل من تحدثت إليه يمتلك الطموح ذاته للفوز بالألقاب معًا، يمكنني أن أشعر بالعزم على تحقيق ذلك".

وتابع: "لعب إريك تين هاغ دورًا مهمًا في تطوري كلاعب، لذلك من المثير أن ألتقي به مرة أخرى وأنا أدخل سنوات الذروة من مسيرتي المهنية".

وأردف: "أعرف ما يتوقعه من لاعبيه، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة المجموعة على النجاح".

وسبق أن لعب نصير مزراوي تحت قيادة تين هاغ، عندما كانا في صفوف أياكس الهولندي.

دي ليخت

كما وقع يونايتد مع دي ليخت على عقد لمدة 5 سنوات، مع خيار التمديد لعام سادس.

ووفقا للتقارير، فقد كلفت الصفقة النادي الإنجليزي 45 مليون يورو، مع احتمالية دفع 5 ملايين أخرى، وفقا لبعض البنود الخاصة بالحوافز الإضافية.

وقال دي ليخت لموقع ناديه الجديد: "بمجرد سماعي برغبة يونايتد في ضمي، شعرت بالإثارة بشأن خوض تحد جديد في هذا النادي التاريخي".

وأضاف: "إيريك تين هاغ شكل إضافة قوية لي في مستهل مسيرتي، ولهذا يعرف كيفية إخراج أفضل ما لدي، كما أني أدرك ما يلزمني لتحقيق النجاح في أعلى مستوى".

وسبق أن لعب ماتياس دي ليخت تحت قيادة تين هاغ في صفوف أياكس الهولندي.