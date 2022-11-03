لايبزيغ يصدم منتخب ألمانيا ويعلن غياب فيرنر عن كأس العالم

أعلن نادي رازن بال شبورت لايبزيغ، اليوم الخميس، أن تيمو فيرنر مهاجم منتخب ألمانيا سيغيب عن كأس العالم لكرة القدم في قطر بسبب إصابة في الكاحل.

وخرج فيرنر (26 عامًا) مصابًا في الشوط الأول من انتصار لايبزيغ 4-صفر على شاختار دونيتسك في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.

وتعرض فيرنر للإصابة في الدقيقة 13 إثر كرة مشتركة وتدخل عنيف مع قائد شاختار تاراس ستيباننكو.

وحاول فيرنر الاستمرار في اللعب قبل أن يشير باتجاه مقعد البدلاء بضرورة تغييره.

وقال لايبزيغ في بيان رسمي، مساء اليوم الخميس: "لسوء الحظ، أظهرت الفحوصات التي خضع لها، اليوم، في لايبزيغ إصابته بتمزق في الكاحل الأيسر وبالتالي سيغيب حتى نهاية 2022".

وأضاف: "سنكشف خلال أيام قليلة عن برنامجه العلاجي".