لايبزيغ يصدم منتخب ألمانيا ويعلن غياب فيرنر عن كأس العالم
أعلن نادي رازن بال شبورت لايبزيغ، اليوم الخميس، أن تيمو فيرنر مهاجم منتخب ألمانيا سيغيب عن كأس العالم لكرة القدم في قطر بسبب إصابة في الكاحل.
وخرج فيرنر (26 عامًا) مصابًا في الشوط الأول من انتصار لايبزيغ 4-صفر على شاختار دونيتسك في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.
وتعرض فيرنر للإصابة في الدقيقة 13 إثر كرة مشتركة وتدخل عنيف مع قائد شاختار تاراس ستيباننكو.
وحاول فيرنر الاستمرار في اللعب قبل أن يشير باتجاه مقعد البدلاء بضرورة تغييره.
وقال لايبزيغ في بيان رسمي، مساء اليوم الخميس: "لسوء الحظ، أظهرت الفحوصات التي خضع لها، اليوم، في لايبزيغ إصابته بتمزق في الكاحل الأيسر وبالتالي سيغيب حتى نهاية 2022".
وأضاف: "سنكشف خلال أيام قليلة عن برنامجه العلاجي".
وسجل فيرنر 24 هدفًا في 55 مباراة مع منتخب ألمانيا وكان ضمن تشكيلة الفريق في كأس العالم 2018 وبطولة أوروبا 2020.
ويعتبر فيرنر قلب الهجوم الصريح الوحيد في صفوف منتخب بلاده، إلى جانب زميله كاي هافيرتز.
وتأتي إصابته في وقت صعب لألمانيا قبل أقل من 3 أسابيع من انطلاق مونديال قطر.
ويخوض المنتخب الألماني أولى مبارياته في المونديال ضد نظيره الياباني في 23 من شهر نوفمبر الحالي.