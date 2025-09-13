سيغادر الأهلي.. شوبير ينتقل إلى قناة جديدة

اقترب الإعلامي أحمد شوبير من الرحيل إلى قناة جديدة في الساعات القليلة القادمة لخوض تجربة مختلفة.

ويعمل شوبير حالياً مقدماً لبرنامج "حارس الأهلي" الرئيسي في قناة النادي الأهلي المصري.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المفاوضات بين إدارة قناة النهار وشوبير قاربت على الانتهاء بعد اتصالات مكثفة.

وتوصلت إدارة قناة النهار لاتفاق مع شوبير لتقديم برنامج رياضي منفصل عن برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق.

وأشارت المصادر إلى أن شوبير قد يغادر قناة الأهلي قبل نهاية عقده بانتهاء الشهر الجاري وينتقل إلى قناة النهار، ولكن هناك احتمالات قائمة لتجديد عقده مرة أخرى مع قناة ناديه.

وأضافت: "حال تجديد شوبير عقده سيظهر في برنامجه بقناة الأهلي في أيام أقل بعد التنسيق مع قناة النهار، وهو ما سيتم حسمه في غضون الساعات القادمة".

وكان أحمد شوبير قد انضم إلى قناة الأهلي في أكتوبر 2024 لتقديم برنامج يومي بعد اتفاق مع محمود الخطيب رئيس النادي والشركة المسؤولة عن إدارة القناة.

وعمل شوبير في مجال الإعلام عقب اعتزاله كرة القدم، وتنقل بين عدة قنوات فضائية خلال مشواره على رأسها دريم، وأون سبورت، والحياة.