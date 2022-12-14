قبل ساعات من مواجهة فرنسا.. الفيفا يبث رسالة وليد الركراكي لجماهير المغرب (فيديو)

وجه المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم، وليد الركراكي، رسالة لجماهير بلاده، قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة ضد منتخب فرنسا، التي تُجرى مساء اليوم الأربعاء، بالدور قبل النهائي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

ويستضيف ملعب "البيت"، مساء اليوم الأربعاء، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم التي تستضيفها قطر.