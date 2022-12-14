قبل ساعات من مواجهة فرنسا.. الفيفا يبث رسالة وليد الركراكي لجماهير المغرب (فيديو)
وجه المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم، وليد الركراكي، رسالة لجماهير بلاده، قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة ضد منتخب فرنسا، التي تُجرى مساء اليوم الأربعاء، بالدور قبل النهائي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم.
ويستضيف ملعب "البيت"، مساء اليوم الأربعاء، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم التي تستضيفها قطر.
وقال الركراكي في مقطع فيديو نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر حسابه الخاص بكأس العالم: "نعرف أنكم ستكونون معنا، سواء للذين سيسافرون إلى قطر أو الذين سيتابعون المواجهة في المغرب. سوف نقدم أفضل ما عندنا".
وتابع الركراكي في رسالته للجماهير المغربية: "ادعوا معنا لكي نحقق النتيجة التي تصل بنا للمباراة النهائية إن شاء الله".
وتأهل المنتخب المغربي لدور ربع النهائي على حساب إسبانيا في دور الـ16 بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، ثم الفوز بضربات الترجيح 3-0.
وأقصى المنتخب المغربي نظيره البرتغالي في ربع النهائي بالفوز 1-0 وسيواجه منتخب فرنسا في نصف النهائي، مساء اليوم الأربعاء.
ويطمح منتخب المغرب، الذي بات أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل للدور قبل النهائي في كأس العالم، لمواصلة مسيرته الأسطورية بالصعود للمباراة النهائية في المونديال، خلال لقائه منتخب فرنسا (حامل اللقب).