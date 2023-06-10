نهائي دوري أبطال أوروبا: دفاع إنتر "الحديدي" في مهمة صعبة أمام "تكتيك غوارديولا"

وفيما يلي تقرير حول نقاط القوة التي يستند عليها كل فريق قبل موقعة النهائي:

دفاع إنتر الحديدي

لعب دفاع إنتر دورًا بارزًا في تقدم الفريق نحو المباراة النهائية لدوري الأبطال، وظهرت القتالية والشراسة الدفاعية في أداء لاعبيه، بدءًا من مرحلة المجموعات، التي شهدت تواجد الفريق برفقة بايرن ميونخ الألماني، وبرشلونة الإسباني.

وحافظ إنتر على نظافة شباكه في 8 مباريات من إجمالي 12 لقاء خاضها الفريق خلال مشواره بالنسخة الحالية لدوري الأبطال، وكان من بينها 5 مواجهات من مجموع 6 مباريات لعبها في الأدوار الإقصائية بالمسابقة القارية، كان خلالها الكاميروني أندريه أونانا نجمًا فوق العادة.

ويدعم هجوم إنتر برفقة مارتينيز 25 عامًا كل من البوسني إيدين دجيكو، والبلجيكي روميلو لوكاكو.

أما نقاط ضعف إنتر ميلان فتكمن في تلقيه عددًا ليس بالقليل من الهزائم، حيث تكبد 12 خسارة من إجمالي 38 مباراة لعبها الفريق في الدوري الإيطالي، لكنه كان الأقل تعادلًا بين أندية المسابقة، بعدما حقق 3 تعادلات فقط.

ورغم تتويجه بدوري الأبطال 3 مرات كان آخرها العام 2010، وامتلاكه سجلًا حافلًا في المسابقات القارية، فإن خبرة لاعبي إنتر في مثل هذه المواعيد الكبرى تبدو ضعيفة، منذ أن قاد البرتغالي جوزيه مورينيو إنتر إلى المجد قبل 13 عامًا، تجاوز الفريق الإيطالي مرحلة المجموعات في البطولة 4 مرات فقط، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع سجل مانشستر سيتي، الذي بلغ الأدوار الإقصائية في البطولة خلال المواسم العشرة الأخيرة، وصعد للمربع الذهبي على الأقل في آخر 3 مواسم، علمًا بأنه تأهل للنهائي العام 2021.