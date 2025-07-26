بعد هروبه من الزمالك.. تيدي أوكو يتلقى "صدمة مرعبة"

تلقّى الفرنسي تيدي أوكو صدمة مرعبة من نادي الزمالك، بعد محاولته الهروب من الالتزام بالتعاقد مع الفريق الأبيض، والاقتراب من الانضمام إلى نادي الرياض السعودي، في مفاوضات أثارت جدلاً كبيرًا حول مصير اللاعب.

وكان أوكو على بعد خطوات من ارتداء قميص الزمالك، بعد وصوله إلى العاصمة المصرية القاهرة، واجتيازه الكشف الطبي بنجاح.

إلا أن المفاوضات تعثرت فجأة بسبب خلافات حول التفاصيل المالية، ما دفعه إلى الهروب من القاهرة واتخاذ قرار بعدم إكمال تعاقده المنتظر مع النادي المصري.

صدمة قوية بانتظار أوكو

كشف مصدر مقرب من الملف تفاصيل جديدة خطيرة تتعلق بالعقد الموقع بين اللاعب الفرنسي ونادي الزمالك، مؤكدًا أن الأزمة قد تتحول إلى أزمة قانونية كبيرة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن هناك اتفاقية ثلاثية رسمية موقعة بين الأطراف الثلاثة، نادي الزمالك، ونادي لوزيرين السويسري، واللاعب تيدي أوكو، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تضمنت بنودًا مالية ملزمة للطرفين.

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وأضاف المصدر: "أصر جون إدوارد المدير الرياضي على توقيع اتفاق مالي ملزم بين الزمالك واللاعب، من المفترض أن يتحول إلى عقد رسمي بعد اجتياز الكشف الطبي، وهو ما تم بالفعل، مما يعني أن اللاعب أصبح مرتبطًا بشكل قانوني بالنادي الأبيض".

وأشار إلى أن أوكو ومديريه يبحثون حالياً عن حل ودي للأزمة لتجنب تبعات قانونية قد تؤثر على مستقبله الكروي، خاصة بعد إثبات التزامه المسبق بنادي الزمالك.

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يذكر أن هذه التطورات تضع اللاعب في موقف صعب، حيث قد يُجبر على العودة للتفاوض مع الزمالك سواء بالالتزام بعقده أو بيعه وحصول الفريق الأبيض على مقابل مادي كبير.