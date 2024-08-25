اقتنص بايرن ميونخ فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه فولفسبورغ بنتيجة 3-2، اليوم الأحد، في الجولة الأولى للدوري الألماني.

تقدم جمال موسيالا لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، ولكن فولفسبورغ أدرك هدف التعادل عن طريق لوفرو ماير في الدقيقة 47 من ضربة جزاء.

وتقدم ماير لصالح فولفسبورغ في الدقيقة 55 قبل أن يتعادل بايرن ميونخ بهدف سجله جاكوب كامينسكي في مرماه بالخطأ في الدقيقة 65.

وأحرز سيرجي جنابري هدف الفوز لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

وافتتح العملاق البافاري مشواره في الدوري الألماني بقيادة مدربه الجديد فينسنت كومباني من أجل استعادة لقب البوندسليغا.

وشهدت الجولة الأولى للدوري الألماني فوز باير ليفركوزن حامل اللقب خارج دياره على حساب بروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 3-2.

وتغلب فرايبورغ على ضيفه شتوتغارت بنتيجة 3-1 بينما تعادل ماينز مع ضيفه يونيون برلين بنتيجة 1-1.

وفاز هوفنهايم بنتيجة 3-2 على ضيفه هولشتاين كيل، بينما تعادل أوجسبورغ مع فيردر بريمن بنتيجة 2-2 وفاز لايبزيغ على بوخوم بنتيجة 1-0.

وفاز أيضًا بروسيا دورتموند على آينتراخت فرانكفورت في الجولة الأولى بثنائية دون رد.