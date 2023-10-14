برشلونة يستهدف تدعيم 4 مراكز في الميركاتو

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو، عن خطط نادي برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل استمرار دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويمر برشلونة بأزمة اقتصادية خانقة ما يقلل من خيارات الإنفاق في سوق الانتقالات بسبب سقف الرواتب وقوانين الليغا.