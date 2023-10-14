برشلونة يستهدف تدعيم 4 مراكز في الميركاتو
كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو، عن خطط نادي برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل استمرار دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
ويمر برشلونة بأزمة اقتصادية خانقة ما يقلل من خيارات الإنفاق في سوق الانتقالات بسبب سقف الرواتب وقوانين الليغا.
وبحسب موندو ديبورتيفو، يستهدف برشلونة تدعيم 4 مراكز هي الظهيران الأيمن والأيسر، وخط الوسط بلاعبين أحدهما محور والأخر خط وسط مساند.
ويرغب برشلونة بالتعاقد مع ظهيرين في خلق منافسة مع جواو كانسيلو القادم من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، حيث يرى تشافي هيراندز مدرب الفريق ضرورة خلق منافسة معه، بينما تتجه النية للتعاقد مع ظهير أيسر ليكون بديلاً لأليخاندرو بالدي.
وتشير التقارير إلى أن الموسم الجاري سيكون الأخير لسيرجي روبرتو قائد الفريق وأحد خيارات مركز الظهير الأيمن في برشلونة.
وفي خط الوسط، يعاني برشلونة من نقص كبير اتضح مع إصابة فرينكي دي يونغ وعدم قدرة الوافد الجديد روميرو على ملء الفراغ الذي تركه الهولندي.
واضطُر برشلونة لتوظيف فرينكي دي يونغ كمحور بعد رحيل سيرجي بوسكيتس بنهاية الموسم الماضي إلى إنتر ميامي الأمريكي.
ويعاني برشلونة من مشاكل دفاعية كبيرة هذا الموسم، حيث استقبل الفريق أهدافًا كثيرة على عكس الموسم الماضي الذي تميز فيه بالصلابة الدفاعية.