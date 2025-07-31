روزنامة الدوري الجزائري تسفر عن صدام قوي في الافتتاح بين المولودية وبلوزداد

أسفرت قرعة روزنامة الدوري الجزائري للمحترفين لموسم 2025 ـ 2026 عن قمتين مبكرتين في الجولة الافتتاحية تجمع الأولى حامل اللقب مولودية الجزائر بثالث ترتيب الموسم الماضي شباب بلوزداد، بينما تضع الثانية وجها لوجه شبيبة القبائل وصيف بطل الموسم المنقضي مع اتحاد العاصمة.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري الجزائري يوم 21 أغسطس المقبل ليبدأ المولودية المتوج باللقب في الموسمين الماضيين السباق بمواجهة صعبة أمام شباب بلوزداد على ملعب 5 جويلية في العاصمة الجزائر.

وستقام قمة المباريات في الجولة الأولى بين المولودية وبلوزداد دون حضور الجمهور باعتبار القرار الذي اتخذته رابطة الدوري بعد سقوط قتلى في ملعب 5 جويلية في مايو الماضي خلال مباراة مولودية الجزائر ونجم مقرة لحساب الجولة الأخيرة من الدوري.

وفي الجولة ذاتها، سيكون جمهور الدوري الجزائري على موعد مع كلاسيكو قوي ومبكرة يجمع بين شبيبة القبائل وإتحاد العاصمة، في لقاء يلوح مثيرا بالنظر إلى التنافس والندية اللذين طغيا على مواجهات الفريقين على مر التاريخ.

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وعزز شبيبة القبائل صفوفه استعدادا للموسم الجديد ببعض اللاعبين الجدد من بينهم بالخصوص المهاجم أيمن محيوص، ومن جانب إتحاد العاصمة انضم الكاميروني شيمالوم والموهبة بودربالة القادم من اتحاد الحراش لتشكيلة الفريق.

وسيكون مستقبل الرويسات، الوافد الجديد على دوري المحترفين في مواجهة لا تقل ندية عن بقية المباريات عندما يلاقي شبيبة الساورة في "ديربي الجنوب" في ظل طموحات مشروعة لنادي الرويسات من أجل تحقيق انطلاقة قوية في الموسم الجديد.

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وفي بقية مباريات الجولة الافتتاحية يلتقي اتحاد خنشلة مع وفاق سطيف ونادي أولمبي الشلف مع أتلتيك بارادو، كما يواجه ضمن الجولة ذاتها أولمبيك أقبو نادي ترجي مستغانم، ويلعب نجم بن عكنون في ضيافة مولودية وهران.

وتشهد الجولة السادسة قمة مثيرة بين حامل اللقب مولودية الجزائر ووصيفه شبيبة القبائل.

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ويشار إلى أن مولودية الجزائر، الذي سيشارك مع شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل، أحرز لقب الدوري الجزائري في موسمي 2023 ـ 2024 و2024 ـ 2025.