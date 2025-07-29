المدرب يرفضه.. أحمد فتوح يفجر أزمة جديدة في الزمالك

فجر أحمد فتوح نجم نادي الزمالك، أزمة جديدة داخل صفوف الفريق الأبيض، بسبب رفض البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، الاستعانة باللاعب أو عودته للتدريبات الجماعية مع الفريق بسبب ما بدر منه مؤخرا.

وعاد فتوح إلى المران وخاض تدريبات تأهيلية منفردة مؤخرا تحت إشراف علاء رجب أخصائي التأهيل.

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جاء ذلك بناء على قرار جون إدوارد المدير الرياضي بالاتفاق مع عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك، من أجل تجهيز اللاعب للفترة المقبلة.

وكان فتوح غاب عن مران الزمالك في الفترة الأخيرة عقب ظهوره في إحدى المناسبات العامة دون إذن، وتم تغريمه مليون جنيه وإيقاف مستحقاته مع تحويله للتحقيق.

وكان الزمالك آنذاك أعلن خروج فتوح من المعسكر المغلق بسبب مرض عمه، وظهر اللاعب في مقطع فيديو في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي.

ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "TEN" المصرية، فإن "الزمالك لديه مشكلة في مركز الظهير الأيسر، ولكن يانيك فيريرا، مدرب الفريق، ليس لديه رغبة في الاعتماد على أحمد فتوح، وكان مندهشا عندما علم بتفاصيل الأزمة، وأن اللاعب تواجد في حفلة غنائية بالساحل الشمالي وترك المعسكر، وتم ترشيح الظهير الأيسر لبتروجت توفيق محمد للتعاقد معه لحل الأزمة الحالية، ولكن هذا الأمر يواجه بعض العثرات بسبب رفض إدارة الفريق البترولي بيع لاعبيها للنادي الأبيض وكان أبرزهم الفلسطيني حامد حمدان".

واستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين، على الملعب الفرعي في الدفاع الجوي استعدادا للموسم الجديد، بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة من التدريبات، يوم الأحد، بعد انتهاء معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية.