يجب دعم النصر حتى لو من ميزانيات الأندية الأخرى.. تعليق ناري من المريسل (صورة)

أطلق الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل تصريحا مثيرا دعا فيه إلى ضرورة دعم نادي النصر السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل إتمام صفقاته وبناء فريق قادر على المنافسة حول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد "العالمي".

وكان النصر أبرم صفقتين هذا الصيف بالتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس من تشيلسي، والإسباني إينيغو مارتينيز من برشلونة، ويسعى كذلك لضم الفرنسي كينغسلي كومان من بايرن ميونخ، إلا أن المفاوضات تواجه عوائق مالية، بعدما رفض النادي الألماني عرضا نصراويا بقيمة 30 مليون يورو.

وقال المريسل عبر حسابه في منصة "إكس": "الصعوبات والتحديات التي يواجهها النصر ليست سهلة، ومن الواجب دعمه كونه أقل فرق الصندوق فنيا وإداريا، حتى لو اضطر الأمر لسحب ميزانية من الفرق الأفضل".

وأضاف: "أما النصراويون، ففي رأيي أمامهم خياران لا ثالث لهما: إما دعم كريستيانو رونالدو والفريق الذي اختاره وأصبح مسؤولًا مسؤولية مطلقة عنه، أو رفع الراية البيضاء والمشاهدة من بعيد. بالنسبة لي، راكب السفينة راكب، الله لا يعوق بشر، ودون سترة نجاة".

وتوجهت بعثة النصر، مساء الأربعاء، إلى هونغ كونغ استعدادا لمواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، المقررة في 19 أغسطس الجاري، حيث سيلتقي الفائز مع المتأهل من مباراة القادسية والأهلي.

وضم المدرب البرتغالي جورجي جيسوس قائمة مكونة من 25 لاعبا يتقدمهم رونالدو، فيما استبعد البرتغالي أوتافيو مونتيرو، والمدافع الإسباني إيميريك لابورت، وعبد المجيد الصليهم، والظهير عبد العزيز الفرج، وحارس المرمى مبارك البوعينين.

وكان النصر أنهى معسكره الإعدادي للموسم الجديد، والذي استمر ثلاثة أسابيع، تنقل خلالها بين النمسا (10 أيام) والبرتغال (9 أيام) وإسبانيا (يومين)، وخاض خلاله أربع مباريات ودية، فاز في ثلاث وخسر واحدة.