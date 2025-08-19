موعد ونظام قرعة دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، موعد قرعة مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025 - 2026.

وتوج باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بعد تفوقه على إنتر ميلان الإيطالي في الدور النهائي.

وتقام مرحلة الدوري بمشاركة 36 فريقاً، إذ يلعب كل فريق 4 مباريات على أرضه ومثلها خارج ملعبه.

موعد القرعة

ستقام القرعة في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الخميس 28 أغسطس الجاري بتوقيت مكة المكرمة.

ويقام الحفل في مقر الاتحاد الأوروبي في مدينة نيون السويسرية.

آلية القرعة

سيتم تقسيم الفرق الـ 36 المشاركة إلى أربعة أوعية بناءً على تصنيفها الفردي، إذ يتصدر بطل دوري أبطال أوروبا التصنيف في الوعاء الأول.

وبدءًا من الوعاء الأول، سيتم سحب كرة واحدة قبل أن يقوم البرنامج الآلي بسحب ثمانية فرق منافسة لهم.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عدم مواجهة فريقين من الدولة نفسها في هذه المرحلة.

وسيتم الإعلان عن قائمة مباريات دوري أبطال أوروبا مع تواريخ المباريات وأوقات انطلاقها في موعد أقصاه السبت 30 أغسطس الجاري.