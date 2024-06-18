تركيا تستهل يورو 2024 بالفوز على جورجيا

سجل أردا غولر هدفًا رائعًا بعدما أطلق تسديدة من مدى بعيد ليساهم في فوز تركيا 3-1 على جورجيا في افتتاح منافسات المجموعة السادسة ضمن بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الثلاثاء.

وقدمت تركيا أداء رائعًا لتحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة السادسة وتسهل مهمتها بشكل مثالي في العبور لدور الستة عشر، بينما ملأت الجماهير التركية المدرجات في ملعب دورتموند وأطلقت صيحات الاستهجان ضد لاعبي جورجيا عند الاستحواذ على الكرة.

ومنح ميرت مولدور التقدم لتركيا في الدقيقة 25 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء متسغلًا إبعادًا خاطئًا من دفاع جورجيا لتمريرة عرضية، لكن جيورج ميكاوتادزي أدرك التعادل سريعًا لجورجيا بعدها بسبع دقائق.