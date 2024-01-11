أمامي عام لأعيشه".. تصريحات صادمة من مدرب إنجلترا السابق عن مرضه

وقال إيركسون: "الجميع يعلم أني مصاب بمرض ليس بالجيد، الجميع يخمن أنه سرطان، وهو كذلك. ولكن لا بد لي من القتال طالما أستطيع".

وعندما سُئل عن التشخيص، قال لمحطة إذاعة P1 السويدية إنه "ربما يكون لديه عام، أو أقل قليلاً في أسوأ الأحوال، أو في أحسن الأحوال ربما أطول".

وتابع :" لا يمكنك أن تكون متأكدًا تمامًا. من الأفضل عدم التفكير في الأمر".

وكانت هناك تكهنات حول صحة إريكسون بعد أن توقف عن العمل كمدير رياضي لنادي كارلستاد في موطنه السويد حيث كشف أنه انهار بعد الركض العام الماضي.

وعلق إريسكون: " يمكنك خداع عقلك، انظر إلى الأمور الإيجابية، ولا تتخبط في الشدائد، فهذه أكبر محنة بالطبع، ولكن اصنع منها شيئًا جيدًا".