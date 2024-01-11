أمامي عام لأعيشه".. تصريحات صادمة من مدرب إنجلترا السابق عن مرضه
كشف السويدي سفين جوران إريكسون مدرب منتخب انجلترا السابق عن إصابته بمرض السرطان في مراحله الأخيرة وفقًا لتصريحات لوسائل إعلام سويدية نقلتها دايلي ميل البريطانية.
وشدد إريكسون أنه لا يتبقى له سوى أشهر، قائلاً: "يجب أن أقاتل لأطول فترة ممكنة".
وبحسب تصريحات مدرب منتخب إنجلترا السابق، البالغ من العمر 75 عامًا، فإن أمامه عامًا واحدًا ليعيشه، أو أقل قليلاً في أسوأ الأحوال، بعد تشخيص إصابته العام الماضي.
وقال إيركسون: "الجميع يعلم أني مصاب بمرض ليس بالجيد، الجميع يخمن أنه سرطان، وهو كذلك. ولكن لا بد لي من القتال طالما أستطيع".
وعندما سُئل عن التشخيص، قال لمحطة إذاعة P1 السويدية إنه "ربما يكون لديه عام، أو أقل قليلاً في أسوأ الأحوال، أو في أحسن الأحوال ربما أطول".
وتابع :" لا يمكنك أن تكون متأكدًا تمامًا. من الأفضل عدم التفكير في الأمر".
وكانت هناك تكهنات حول صحة إريكسون بعد أن توقف عن العمل كمدير رياضي لنادي كارلستاد في موطنه السويد حيث كشف أنه انهار بعد الركض العام الماضي.
وعلق إريسكون: " يمكنك خداع عقلك، انظر إلى الأمور الإيجابية، ولا تتخبط في الشدائد، فهذه أكبر محنة بالطبع، ولكن اصنع منها شيئًا جيدًا".
وأخبر سفين P1 أنه انهار فجأة أثناء قيامه بالجري لمسافة 5 كيلومترات.
وبعد مراجعة أطبائه، تبين أنه أصيب بجلطة دماغية، كما أصيب بالسرطان.
وقال: "إنهم لا يعرفون متى أصبت بالسرطان، ربما قبل أشهر أو عام".
وقاد إريكسون أندية بنفيكا وروما وفيورنتينا وسامبدوريا ولاتسيو ومانشستر سيتي وليستر سيتي، وكان أيضًا مدربًا لمنتخبات المكسيك وساحل العاج والفلبين.
وأثناء توليه تدريب إنجلترا لمدة خمس سنوات كان أشهر مدرب كرة قدم في العالم.
وبين عامي 2001 و2006، قاد ما يسمى بـ "الجيل الذهبي" من نجوم انجلترا بمن في ذلك ديفيد بيكهام وستيفن جيرارد وفرانك لامبارد، لكنه لم يفز بكأس العالم كما كان متوقعًا.