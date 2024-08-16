قررت شبكة "إي أس بي آن" الرياضية الأمريكية عزل إحدى مذيعاتها بسبب الإساة من الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، البطلة الأولمبية المتوجة بالميدالية الذهبية للملاكمة لوزن 66 كيلوغراما، وفق ما أفادت به تقارير إخبارية إنجليزية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن "سامانثا بوندر" المذيعة الأمريكية التي تعمل مقدمة لبرنامج "صنداي آن أف آل" (SUNDAY NFL) المتخصص في متابعة الدوري الأمريكي لكرة القدم الأمريكية مساء كل يوم أحد، تم إيقافها عن العمل مع القناة الأمريكية بسبب ما صدر عنها على منصات التواصل الإجتماعي من إساءة وتنمّر وإهانة للملاكمة الجزائرية إيمان خليف التي كانت عرضة للكثير من الحملات خلال مشاركتها في الألعاب الأولمبية.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن سامانثا بوندر (38 عاما) سيقع تسريحها بسبب موقفها من الرياضيات اللاتي أثيرت حولهن قضية الأهلية الجنسية ومن بينهن إيمان خليف.

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وكانت سامانثا بوندر كتبت عبر منصة "إكس" منشورا يتضمن إشارات ورموز تسخر من الرياضيين الذين أثيرت حولهم قضية الأهلية الجنسية خلال أولمبياد باريس 2024.

وقالت "ديلي ميل": "تم اتخاذ قرار عزل بوندر مقدمة برنامج "SUNDAY NFL" قبل عامين من نهاية عقدها مع القناة والذي تحصل فيه المذيعة على 3 ملايين دولار.

وأضافت أن بوندر شككت في قرار اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح لخليف بالمنافسة كامرأة في رياضة الملاكمة خلال أولمبياد باريس.

وتابع المصدر ذاته إن قناة "إي أس بي آن" قالت إن سامانثا بوندر ستحصل على راتبها كاملا، وعلاوة على ذلك، فإن توقيت القرار تم تحديده مع اقتراب نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر وهو ما يعني أن عزلها لم يكن بسبب الإساءة عبر شبكات التواصل الاجتماعي من إيمان خليف أو غيرها، وإنما لأسباب اقتصادية.

وذكرت "ديلي ميل" أنه إلى جانب سامانثا بوندر، عزلت شبكة "إي أس بي آن" المحلل الفني في القناة رغم أن موقفه كان معارضا للتشكيك في أهلية إيمان خليف الجنسية كإمرأة بيولوجية.

وكانت إيمان خليف حققت يوم 9 أغسطس الجاري، إنجازا تاريخيا غير مسبوق لرياضة الملاكمة الجزائرية والعربية بعدما توجت بالميدالية الذهبية لوزن 58 كيلوغراما اليوم الجمعة في منافسات الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتغلبت البطلة الجزائرية (25 عاما) على الضغوط التي واجهتها بسبب حالة الجدل حول اختلافات الأهلية الجنسية، لتصبح أول ملاكمة عربية وإفريقية تتوج بالميدالية الذهبية في تاريخ الألعاب الأولمبية.