اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من رقم جنوني عبر منصات التواصل الاجتماعي من حيث عد المتابعين.

وأظهرت الإحصائيات اقتراب رونالدو من الوصول إلى مليار متابع عبر حساباته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي التي يشارك بها.

ويعد الحساب الرسمي عبر موقع إنستغرام لتبادل الصور الأكثر متابعة من جانب محبي النجم البرتغالي، ووصلت المتابعات له إلى 636 مليون متابع.

وتحظى الصفحة الرسمية للنجم البرتغالي عبر موقع فيسبوك بمتابعة 170 مليون شخص، بينما يحظى الحساب الرسمي عبر موقع إكس بمتابعة 112.5 مليون شخص.

وأطلق رونالدو مؤخرًا قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب، والتي نالت متابعة كبيرة في غضون ساعات معدودة وصلت إلى 16.2 مليون متابع ليصل مجموع متابعي اللاعب البرتغالي إلى 934 مليوناً و700 ألف شخص وأصبح على بعد 66 مليون متابع تقريبًا للوصول إلى مليار شخص.

وكان رونالدو أطلق قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب في خطوة نالت تفاعلًا كبيرًا من جانب متابعيه حول العالم.

ويلعب كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي منذ شهر يناير 2023، حين انضم إلى صفوف الفريق الملقب بـ"العالمي" في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وخاض رونالدو رحلة طويلة في الملاعب الأوروبية حافلة بالألقاب والإنجازات مع عدة أندية كبرى على رأسها ريال مدريد الإسباني في الفترة بين 2009 إلى 2018 بجانب مانشستر يونايتد ويوفنتوس الإيطالي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي.