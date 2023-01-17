لماذا يثير كاسيميرو مخاوف تين هاغ قبل مباراة آرسنال؟

ويحتاج تين هاغ لاتخاذ قرار بشأن لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو ومشاركته في مباراة كريستال بالاس لكونه مهددًا بالإيقاف في حال حصوله على بطاقة صفراء خامسة والغياب عن المباراة الأهم أمام آرسنال.

ومانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الذي هزم آرسنال هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز 3-1 في أولد ترافورد، وتعبر مباراة الإياب مهمة للفريقين في صراع لقب الدوري والمراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر آرسنال الترتيب برصيد 47 نقطة بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني و9 نقاط عن نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد الثالث والرابع على التوالي.

وبالنظر لقيمة البرازيلي كاسيميرو في الفريق والتوازن الذي خلقه في وسط الميدان منذ انتقاله لمانشستر يونايتد قادما من ريال مدريد يحتاج تين هاغ للتفكير بقوة في مشاركته في مباراة كريستال بالاس لكونه يملك 4 بطاقات صفراء وحصوله على خامسة يعني غيابه عن مباراة آرسنال.

وتزداد متاعب تين هاغ في كون بديل كاسيميرو هو مواطنه فريد وهو أيضا يملك 4 بطاقات صفراء وحصوله على الخامسة يعني تغيبه عن مباراة آرسنال.