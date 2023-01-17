لماذا يثير كاسيميرو مخاوف تين هاغ قبل مباراة آرسنال؟
يحتاج الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد لاتخاذ قرارات مهمة خلال مباراة كريستال بالاس الأربعاء والتي تأتي قبل مواجهة القمة أمام آرسنال في ملعب الإمارات الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتاج تين هاغ لاتخاذ قرار بشأن لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو ومشاركته في مباراة كريستال بالاس لكونه مهددًا بالإيقاف في حال حصوله على بطاقة صفراء خامسة والغياب عن المباراة الأهم أمام آرسنال.
ومانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الذي هزم آرسنال هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز 3-1 في أولد ترافورد، وتعبر مباراة الإياب مهمة للفريقين في صراع لقب الدوري والمراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
ويتصدر آرسنال الترتيب برصيد 47 نقطة بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني و9 نقاط عن نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد الثالث والرابع على التوالي.
وبالنظر لقيمة البرازيلي كاسيميرو في الفريق والتوازن الذي خلقه في وسط الميدان منذ انتقاله لمانشستر يونايتد قادما من ريال مدريد يحتاج تين هاغ للتفكير بقوة في مشاركته في مباراة كريستال بالاس لكونه يملك 4 بطاقات صفراء وحصوله على خامسة يعني غيابه عن مباراة آرسنال.
وتزداد متاعب تين هاغ في كون بديل كاسيميرو هو مواطنه فريد وهو أيضا يملك 4 بطاقات صفراء وحصوله على الخامسة يعني تغيبه عن مباراة آرسنال.
ودفع مانشستر يونايتد 60 مليون جنيه إسترليني لريال مدريد للتعاقد مع البرازيلي كاسيميرو والذي أصبح عنصرا أساسيا في الفريق دفاعا وهجوما لكنه لاعب معروف بتدخلاته القوية وهو ما جعله يحصل على 4 بطاقات صفراء منها اثنتان بعد العودة من نهائيات كأس العالم.
ورغم أن فريد ليس لاعبا أساسيا لكنه حصل أيضا على 4 بطاقات صفراء، كما حصل الثنائي البرازيلي على إنذارات متأخرة أمام مانشستر سيتي في الدقيقة الـ88 و الـ89 من مباراة الديربي.
ويحتاج تين هاغ للاعبين في مباراة القمة أمام آرسنال لتشكيل وسط ميدان دفاعي قوي ولذلك قد يلجأ أمام كريستال بالاس لإشراك سكوت ماكتوميناي كلاعب ارتكاز ويعود البرتغالي برونو فيرنانديز لوسط ميدان متأخر وإراحة البرازيليين كاسيميرو وفريد رغم حاجته للفوز واقتناص المركز الثاني مؤقتا من مانشستر سيتي وتقليص الفارق لـ6 نقاط عن المتصدر آرسنال .