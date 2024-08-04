وجّه الثنائي الجزائري رياض محرز، وإيمان خليف، التحية إلى مواطنتهما كيليا نمور، التي حصدت الميدالية الذهبية مساء اليوم الأحد في لعبة الجمباز، بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وأصبحت الجزائرية كيليا نمور أول لاعبة جمباز أفريقية وعربية تفوز بميدالية أولمبية عندما حصلت على الذهبية بأداء مذهل على العارضتين غير المتماثلتين في ألعاب باريس اليوم الأحد لتبهر الجماهير في قاعة بيرسي أرينا.

ونشرت إيمان خليف، صورة عبر خاصية "ستوري" بحسابها عبر منصة إنستغرام، ظهرت فيها كيليا نمور، وهي تبكي بعد فوزها، وكتبت لها "مبروك".

وحققت إيمان خليف، الملاكمة التي تصدرت المشهد الأولمبي خلال الأيام الأخيرة بعد التشكيك في أهليتها الجنسية لخوض منافسات السيدات، إنجازًا غير مسبوق في مسيرتها، وذلك بعد الفوز على المجرية أنا لوكا هاموري اليوم السبت والتأهل لنصف النهائي في مشاركتها الأولى في الألعاب الأولمبية، لتضمن ميدالية برونزية على الأقل هي الأخرى.

وفي السياق نفسه نشر رياض محرز نجم النادي الأهلي السعودي، صورة للاعبة، وهي تلتف بعلم الجزائر، بعد حصدها الميدالية الذهبية.

وأسعد العرض السريع الذي قدمته نمور (17 عامًا)، والذي تضمن عددًا من الحركات المعقدة والصعبة، الجماهير التي جاءت لدعم لاعبة الجمباز التي سبق لها تمثيل فرنسا.

وهتف المشجعون، وقفزوا على أقدامهم بمجرد أن أكملت نمور هبوطها على البساط. وانخرطت على الفور في البكاء عندما منحت الجزائر أول ميدالية ذهبية لها في أولمبياد باريس بعد أداء مذهل مسجلة 15.700 نقطة.