سويسرا تصعد إلى ثمن نهائي اليورو.. وهدف قاتل يحيي آمال المجر

صعد منتخب سويسرا إلى ثمن نهائي كأس أوروبا "يورو 2024" رغم تعادله مع ألمانيا بنتيجة 1-1 ، مساء الأحد ، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى بالبطولة.

تقدم المنتخب السويسري بهدف سجله اللاعب دان ندوي في الدقيقة 28 بعد إلغاء هدف سجله المنتخب الألماني عن طريق روبرت أندريش في الدقيقة 17.