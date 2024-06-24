سويسرا تصعد إلى ثمن نهائي اليورو.. وهدف قاتل يحيي آمال المجر
صعد منتخب سويسرا إلى ثمن نهائي كأس أوروبا "يورو 2024" رغم تعادله مع ألمانيا بنتيجة 1-1 ، مساء الأحد ، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى بالبطولة.
تقدم المنتخب السويسري بهدف سجله اللاعب دان ندوي في الدقيقة 28 بعد إلغاء هدف سجله المنتخب الألماني عن طريق روبرت أندريش في الدقيقة 17.
وألغى الحكم هدفًا ثانيًا لمنتخب سويسرا بسبب التسلل قبل أن يحرز البديل نيكلاس فولكروغ هدف التعادل في الدقيقة 90+1 لصالح منتخب ألمانيا.
ورفع المنتخب الألماني رصيده مع مدربه يوليان ناغلسمان إلى 7 نقاط ليضمن الصدارة بشكل رسمي بعدما حجز مقعده في ثمن النهائي بعد فوزه بالجولة الماضية.
ويلعب منتخب ألمانيا مع وصيف المجموعة الثالثة بينما صعد المنتخب السويسري وصيفًا عن هذه المجموعة بعدما وصل إلى 5 نقاط.
وفي الوقت ذاته ، اقتنص منتخب المجر فوزه الأول في اليورو على حساب إسكتلندا بنتيجة 1-0 في الوقت القاتل بالجولة نفسها.
وسجل هدف المجر كيفين كسوبوت في الدقيقة 90+10 بعد أن توقفت المباراة عقب سقوط اللاعب بارناباس فارجا متأثرًا بإصابة قوية مع حارس مرمى إسكتلندا.
ورفع منتخب المجر رصيده إلى 3 نقاط ليحيي آماله في التأهل ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.
وودع منتخب إسكتلندا اليورو بشكل رسمي بهذه الخسارة.