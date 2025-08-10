أول عقوبة من الأهلي على لاعبيه في الموسم الجديد

كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري أن محمد يوسف، المدير الرياضي للفريق، قرر فرض غرامة مالية على اللاعبين عقب التعادل مع مودرن سبورت في مستهل مشوار الفريق في بطولة الدوري المحلي، خلال المواجهة التي جمعت بينهما، مساء أمس السبت.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، مباراة الأهلي ومودرن سبورت، التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وسجل أحمد رضا هدف الأهلي الأول في الدقيقة الـ49 مع بداية الشوط الثاني، وجاء هدف التعادل عن طريق حسام حسن، مهاجم مودرن سبورت، في الدقيقة الـ58.

وتقدم مودرن سبورت عن طريق علي الفيل، مدافع مودرن سبورت، في الدقيقة الـ74، وتعادل الأهلي بالهدف الثاني عن طريق ياسين مرعي في الدقيقة الـ76.

ورفع الأهلي رصيده إلى نقطة وحيدة في المركز الرابع، بينما مودرن سبورت في المركز الخامس بالرصيد ذاته.

وانطلق الدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة، إذ من المقرر أن ينتهي في شهر مايو المقبل عام 2026.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "محمد يوسف فرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه مصري على كل لاعب عقب التعادل أمام مودرن سبورت".

وأضاف: "محمد يوسف غاضب بشدة من أداء اللاعبين والتعادل في المباراة الأولى في مشوار الحفاظ على اللقب".

وتابع المصدر: "اللاعبون تقبلوا العقوبة ولم يناقشوا محمد يوسف نهائيًّا، بعدما أبلغهم بها عقب اللقاء مباشرة".