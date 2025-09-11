تطور حاسم في أزمة فراس البريكان مع الأهلي السعودي

شهدت قضية فراس البريكان، نجم الأهلي السعودي، مع ناديه السابق الفتح تطورا حاسما خلال الساعات الماضية.

وتقدمت إدارة نادي الفتح بشكوى رسمية لدى مركز التحكيم الرياضي، بداعي تفاوض الأهلي مع فراس البريكان في الفترة المحمية من عقده، دون إخطار مسؤولي الفتح، قبل دفع المهاجم الدولي قيمة الشرط الجزائي، لينتقل إلى "الراقي" بعقد لمدة 5 مواسم.

وطالبت إدارة الفتح، بالتحقق من مصدر أموال البريكان، التي سدد بها قيمة الشرط الجزائي، بهدف التأكد من الجهات المختصّة بوجود تحويل بنكي من الأهلي إلى حساب المهاجم الدولي؛ ما يعد بمثابة تحريض للاعب على إنهاء عقده مع الفتح.

ووجه الفتح شكواه إلى لجنة الاحتراف في 5 سبتمبر 2024، أي بعد عام كامل من توقيعه مع الأهلي، فيما باشرت اللجنة إجراءاتها فور تسلم الشكوى، قبل إعلان قرارها برفض الشكوى موضوعا، ليلجأ "النموذجي" إلى الاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي في مارس 2025.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الجزيرة"، فإن "قضية الفتح ضد الأهلي وفراس البريكان في مركز التحكيم الرياضي أخذت منعطفاً حاسماً، حيث تقرر عقد جلسة استماع لهيئة التحكيم مع أطراف القضية يوم الثلاثاء المقبل، وسيتواجد ممثل أو محام لكل طرف من أطراف القضية، وهم الأهلي والفتح واللاعب والاتحاد السعودي لكرة القدم".

وأشارت تقارير سابقة إلى حجم العقوبات المتوقعة ضد "الراقي"، في حالة الإدانة، والتي قد تصل إلى الحرمان من التعاقدات لفترتي تسجيل، وإيقاف البريكان لمدة 6 أشهر، فضلًا عن العقوبات المالية.

ويستعد الأهلي لمباراته المقبلة أمام الاتفاق، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين.