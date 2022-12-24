الشيف نصرت يواصل إثارة الجدل بمقطع فيديو جديد مع ميسي
تميزت احتفالات الأرجنتين بلقب كأس العالم عقب الفوز على فرنسا في استاد لوسيل، يوم الأحد الماضي، عدة دقائق من نهاية المباراة بالأداء المثير للجدل للشيف نصرت جوكتشي - المعروف باسم "صديق الملح".
وتجول الطاهي التركي بحرية في ملعب لوسيل للاحتفال باللقب حتى أنه لمس الكأس عدة مرات، لكن الشيء اللافت للنظر كان لفتته مع قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، حيث ذهب للحديث معه إلا أن مهاجم باريس سان جيرمان لم يلتفت إليه تقريبًا كأنه لا يعرفه.
واقترب الطباخ من "ميسي" باحثًا عن دور في الاحتفالات، لكن كل ما وجده كان نظرة صعبة من القائد المتوج رغم محاولات جذب انتباه مستمرة من نصرت، وقد حدث العكس تمامًا، على سبيل المثال، مع طاهي الفريق الأرجنتيني الذي، عندما رأه، دخلا في عناق طويل.
وتلقى الشيف التركي الكثير من الانتقادات فيما يتعلق بموقفه في ذلك اليوم، لكنه ظهر مرة أخرى في الواجهة للدفاع عن نزاهته.
ونشر "نصرت" مقطع فيديو يقوم فيه بتحية ميسي شخصيًا في أحد مطاعمه، وذلك تحت عنوان "البطل"، حيث يمكنك أن ترى أن ميسي نفسه هو من يبحث عن تحية من "نصرت" ومد يده بالفعل إلى الطاهي التركي الذي لم يصافحه سوى بعد فترة.
وبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تحقيقًا في كيفية وصول بعض الأشخاص دون وجه حق إلى داخل الملعب بعد انتهاء المباراة النهائية بعد انتشار مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للطباخ التركي الشهير وهو يحتفل مع لاعبي الأرجنتين بالفوز بالبطولة.
ويرتبط "نصرت" بعلاقة صداقة مع غياني إنفانتينو رئيس الفيفا الذي ألغى متابعته للطباخ التركي على "إنستغرام" بعد الجدل الذي أثير بهذا الشأن.
وبحسب موقع الفيفا الرسمي على الإنترنت فإنه يحق فقط لعدد محدود من الأشخاص لمس الكأس من بينهم الفائزون السابقون ورؤساء الدول.
وقال الفيفا في بيان: "بعد المراجعة سيتسنى للفيفا معرفة كيفية دخول بعض الأفراد إلى أرض الملعب دون وجه حق بعد انتهاء مراسم الختام في ملعب لوسيل، يوم 18 ديسمبر، وستتخذ الإجراءات الداخلية المناسبة".