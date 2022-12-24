الشيف نصرت يواصل إثارة الجدل بمقطع فيديو جديد مع ميسي

تميزت احتفالات الأرجنتين بلقب كأس العالم عقب الفوز على فرنسا في استاد لوسيل، يوم الأحد الماضي، عدة دقائق من نهاية المباراة بالأداء المثير للجدل للشيف نصرت جوكتشي - المعروف باسم "صديق الملح".

وتجول الطاهي التركي بحرية في ملعب لوسيل للاحتفال باللقب حتى أنه لمس الكأس عدة مرات، لكن الشيء اللافت للنظر كان لفتته مع قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، حيث ذهب للحديث معه إلا أن مهاجم باريس سان جيرمان لم يلتفت إليه تقريبًا كأنه لا يعرفه.