كأس ملك إسبانيا: برشلونة يحجز مقعدًا بدور الـ16 بفوز صعب على بارباسترو
حجز برشلونة مقعده في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد فوز صعب 3-2 على مضيفه بارباسترو المنافس في الدرجة الرابعة بأهداف فيرمين لوبيز ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي اليوم الأحد.
افتتح لوبيز أهداف الفريق الزائر في الدقيقة 18 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة منخفضة من رافينيا الذي جعل النتيجة 2-صفر بعدما تلقى تمريرة من الناشئ هيكتور فونت، الذي خاض مباراته الأولى مع برشلونة، في الدقيقة 51.
وبدا أن برشلونة يسيطر على اللقاء قبل أن يسجل أدريا دي ميسا هدفا ليرفع الروح المعنوية لصاحب الأرض حين استغل كرة أخفق الدفاع في إبعادها من منطقة الجزاء وسدد في المرمى ليقلص الفارق بعد ساعة من اللعب.
وكاد بارباسترو أن يتعادل، قبل أن يسجل البديل ليفاندوفسكي من ركلة جزاء ليعيد التقدم بفارق هدفين لبرشلونة قبل دقيقتين من النهاية.
وأضاف مارك برات هدفا ثانيا لبارباسترو في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، لكن فريق تشابي هرنانديز تماسك ليحقق الفوز.
وفي نفس البطولة لم تكتمل مباراة فياريال ضد يونيونيستاس دي سلمنقة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي في بداية الوقت الإضافي ليخيم الظلام الكامل على الملعب.
وكان فريق الدرجة الثالثة نجح في إدراك التعادل 1-1في نهاية الوقت الأصلي من المباراة.
وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان إن المباراة تأجلت بسبب مشكلة حدثت تتعلق بإضاءة ملعب رينا صوفيا.