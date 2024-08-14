أغلق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي باب التكهنات حول رحيله نجمه البرتغالي برونو فرنانديز، إلى نادي النصر السعودي، وقر تمديد تعاقده.

وكشفت تقارير إخبارية أن برونو فيرنانديز أضحى واحدا من الخيارات التي تحظى بالأولوية في خطة تعاقدات نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لينضم إلى مواطنه كريستيانو رونالدو، ولكن مانشستر نجح في تمديد تعاقد اللاعب.

ولكن وقع البرتغالي برونو فرنانديز قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على عقد جديد مع ناديه يمتد حتى يونيو 2027.

وجدد فرنانديز تعاقده مع خيار التمديد لموسم آخر لينهي تكهنات ترددت في أواخر الموسم الماضي بأنه قد يرحل عن النادي الإنجليزي خلال الصيف الجاري.

وقال فرنانديز عقب التجديد: الجميع يعرف الشغف الذي أشعر به تجاه مانشستر يونايتد، وأنا أقدر المسؤولية وأهمية ارتداء هذا القميص، والرغبة المطلوبة لتمثيل هذا النادي الرائع.

ويعد لاعب الوسط البرتغالي ركيزة رئيسية للشياطين الحمر منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في يناير 2020، حيث سجل 79 هدفا في 234 مباراة.