تقرير: برشلونة اتخذ قرارًا بعدم تجديد عقدي ألونسو وسيرجي روبيرتو

قالت صحيفة "سبورت" إن مسؤولي نادي برشلونة اتخذوا قرارًا بعدم تجديد عقدي الثنائي ماركوس ألونسو، وسيرجي روبيرتو.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم السبت: "ماركوس ألونسو وسيرجي روبيرتو، اللذان قاما بتجديد عقدهما لموسم واحد فقط، ولكنهما يحتفظان بخيار سنة إضافية، ومستقبلهما محاط بالغموض، ولكن النادي قرر بشكل عملي عدم تمديد تعاقدهما بعد يونيو، على الرغم من أن التقييم النهائي سيتم بعد إغلاق سوق الانتقالات في يناير".

وأضاف التقرير: "سيرجي روبيرتو، وماركوس ألونسو، يلعبان دقائق قليلة هذا الموسم. الظهير الأيسر، الذي تم استخدامه بشكل كبير من قبل تشافي في الموسم الماضي بسبب قدرته المتعددة، فقد شهد تراجعًا في الظهور بسبب تألق بالدي وتعاقد الفريق مع إينيغو مارتينيز، الذي يغطي مركز الظهير الأيسر الذي شغله ماركوس في العديد من المباريات في الموسم الماضي".