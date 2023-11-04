تقرير: برشلونة اتخذ قرارًا بعدم تجديد عقدي ألونسو وسيرجي روبيرتو
قالت صحيفة "سبورت" إن مسؤولي نادي برشلونة اتخذوا قرارًا بعدم تجديد عقدي الثنائي ماركوس ألونسو، وسيرجي روبيرتو.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم السبت: "ماركوس ألونسو وسيرجي روبيرتو، اللذان قاما بتجديد عقدهما لموسم واحد فقط، ولكنهما يحتفظان بخيار سنة إضافية، ومستقبلهما محاط بالغموض، ولكن النادي قرر بشكل عملي عدم تمديد تعاقدهما بعد يونيو، على الرغم من أن التقييم النهائي سيتم بعد إغلاق سوق الانتقالات في يناير".
وأضاف التقرير: "سيرجي روبيرتو، وماركوس ألونسو، يلعبان دقائق قليلة هذا الموسم. الظهير الأيسر، الذي تم استخدامه بشكل كبير من قبل تشافي في الموسم الماضي بسبب قدرته المتعددة، فقد شهد تراجعًا في الظهور بسبب تألق بالدي وتعاقد الفريق مع إينيغو مارتينيز، الذي يغطي مركز الظهير الأيسر الذي شغله ماركوس في العديد من المباريات في الموسم الماضي".
وتابعت الصحيفة: "قد يتغير وضع ماركوس في الأسابيع المقبلة، حيث أن عبء المباريات على بالدي ثقيل جدًا، ولم يلعب الشاب دورًا بارزًا هجوميًا هذا الموسم، بينما ماركوس ألونسو مُمرّر جيد جدًا عبر مركز الجناح، ويمكن أن يستغل برشلونة هذا الإمكانية خلال الموسم. على أي حال، مستقبله مشوب بالغموض ولكن لا يمكن استبعاده مشاركته بنسبة 100%، سيتم تقييم ما إذا كان من المناسب تجديد عقده في يناير، ولكن ذلك سيكون ممكنًا فقط إذا وافق اللاعب على تخفيض كبير في راتبه، لذا فإن الأمر صعب جدًا له أن يستمر في الفريق".
سيرجي روبيرتو
وأوضحت "سبورت": بالنسبة لسيرجي روبيرتو، كان اللاعب يعلم أن دوره في الفريق سيكون ضئيلًا بسبب التعاقدات التي قام بها النادي، ورغم ذلك قدم روبيرتو أداءً جيدًا عندما لعب، على الرغم من أن الإصابة أثرت على أرقامه، كما أنه يتم تقدير القائد البلوغرانا بشكل كبير من قبل الجهاز الفني، طلب المدرب تجديد عقده ووافق روبيرتو على راتب منخفض للبقاء في الفريق. إنه لاعب مهم جدًا داخل غرفة الملابس، ولكن الطرفان يفهمان أن الفترة الناجحة التي عاشها في النادي ستنتهي قريبًا".
واختتم التقرير: "تم اتخاذ القرارات بشكل عملي برحيلهما، على الرغم من أنه لن يتم التحدث مع اللاعبين حتى يناير، حيث تفهم الإدارة الرياضية أنه من المهم القيام بذلك في أقرب وقت ممكن حتى يكون لديهما الوقت الكافي لإدارة مستقبلهما في حالة الرحيل، وسيتخذ ديكو وتشافي هذا القرار في يناير، كما أن النادي بالفعل يبحث عن بدائل محتملة سواء داخل النادي أو خارجه. سيتم التعاقد مع ظهير أيسر بالتأكيد وظهير أيمن، بالإضافة إلى محاولة الاحتفاظ بخدمات كانسيلو".