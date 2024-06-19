النصر السعودي يحدد سعر بيع عقد ساديو ماني

كشفت تقارير صحفية، عن أبرز شرط وضعه نادي النصر السعودي من أجل رحيل السنغالي ساديو ماني، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووقع ماني، البالغ 32 عامًا، مع النصر في أغسطس الماضي قادمًا من بايرن ميونخ الألماني بعقد يمتد حتى عام 2027، فيما تبلغ القيمة السوقية للاعب في آخر تحديث لموقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية (60.4 مليون ريال).

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الاقتصادية"، فإن إدارة النصر حددت مبلغًا لا يقل عن 15 مليون يورو للتنازل عن باقي عقد النجم السنغالي وللموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويجد النصر رغبة قوية من نادي فنربخشة التركي الذي يسعى جاهدًا لضم اللاعب خلال الميركاتو الجاري، خاصة وأن اللاعب لم يقدم المستوى المطلوب في دوري روشن.