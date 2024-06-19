النصر السعودي يحدد سعر بيع عقد ساديو ماني
كشفت تقارير صحفية، عن أبرز شرط وضعه نادي النصر السعودي من أجل رحيل السنغالي ساديو ماني، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووقع ماني، البالغ 32 عامًا، مع النصر في أغسطس الماضي قادمًا من بايرن ميونخ الألماني بعقد يمتد حتى عام 2027، فيما تبلغ القيمة السوقية للاعب في آخر تحديث لموقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية (60.4 مليون ريال).
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الاقتصادية"، فإن إدارة النصر حددت مبلغًا لا يقل عن 15 مليون يورو للتنازل عن باقي عقد النجم السنغالي وللموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويجد النصر رغبة قوية من نادي فنربخشة التركي الذي يسعى جاهدًا لضم اللاعب خلال الميركاتو الجاري، خاصة وأن اللاعب لم يقدم المستوى المطلوب في دوري روشن.
وأشارت تقارير أخرى إلى أن ماني يرغب في العودة إلى أوروبا بعد قضاء موسم واحد في السعودية، ويُعد فنربخشة وجهة مناسبة لماني، حيث يشارك في دوري أبطال أوروبا، وهو ما قد يُغري اللاعب بالانضمام إليه.
وكانت تقارير صحفية، ربطت ماني أيضًا بالانتقال لصفوف القادسية السعودي، هذا الصيف، الصاعد حديثًا لبطولة الدوري، في الموسم المقبل.
وخاض ساديو ماني، 46 مباراة مع نادي النصر السعودي، في الموسم الماضي وسجل 19 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة.