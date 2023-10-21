ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية محمد صلاح

سجل محمد صلاح هدفين ليقود ليفربول للفوز 2-صفر على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، على ملعب أنفيلد بعدما لعب الفريق الضيف بعشرة لاعبين إثر طرد آشلي يانغ.

وافتتح "صلاح" التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 75 حصل عليها ليفربول بعدما لمس مايكل كين الكرة بيده داخل منطقة الجزاء وضاعف النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ووصل "صلاح" لهدفه السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي، ليأتي خلف هالاند نجم مانشستر سيتي، متصدر القائمة برصيد 9 أهداف.

وحقق "صلاح" عدة أرقام قاسية بعد بهدفيه، اليوم، ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن النجم المصري ساهم في 14 هدفًا (تسجيل وصناعة) في آخر 13 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "أنفيلد".

وأوضحت: "لا يتقدم على رقم صلاح في عدد المباريات البيتية المتتالية بالمسابقة، سوى ألان شيرر (في مناسبتين 18 و17) وتييري هنري (17)".