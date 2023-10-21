ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية محمد صلاح
سجل محمد صلاح هدفين ليقود ليفربول للفوز 2-صفر على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، على ملعب أنفيلد بعدما لعب الفريق الضيف بعشرة لاعبين إثر طرد آشلي يانغ.
وافتتح "صلاح" التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 75 حصل عليها ليفربول بعدما لمس مايكل كين الكرة بيده داخل منطقة الجزاء وضاعف النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع.
ووصل "صلاح" لهدفه السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي، ليأتي خلف هالاند نجم مانشستر سيتي، متصدر القائمة برصيد 9 أهداف.
وحقق "صلاح" عدة أرقام قاسية بعد بهدفيه، اليوم، ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن النجم المصري ساهم في 14 هدفًا (تسجيل وصناعة) في آخر 13 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "أنفيلد".
وأوضحت: "لا يتقدم على رقم صلاح في عدد المباريات البيتية المتتالية بالمسابقة، سوى ألان شيرر (في مناسبتين 18 و17) وتييري هنري (17)".
كما وصل "صلاح" للهدف 201 له في مختلف الدوريات التي لعب فيها بداية من الدوري المصري والسويسري ثم الإنجليزي والإيطالي.
وسجل "صلاح" 11 هدفًا في الدوري المصري بقميص المقاولون العرب، خلال 38 مباراة.
وفي الدوري السويسري، أحرز 9 أهداف بقميص بازل خلال 47 مباراة، قبل أن يسجل 35 هدفًا في إيطاليا بقميصي فيورنتينا وروما خلال 81 مباراة بالدوري الإيطالي.
وأحرز اللاعب المصري 146 هدفًا مع ليفربول بالدوري الإنجليزي خلال 240 مباراة.
ويرتقي فريق المدرب يورغن كلوب إلى صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة بعد المباراة الافتتاحية للجولة بينما يحتل إيفرتون المركز الـ 16.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:
إيرلينغ هالاند، مانشستر سيتي، 9 أهداف.
محمد صلاح، ليفربول، 7 أهداف.
سون هيونغ مين، توتنهام، 6 أهداف.
ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 6 أهداف.
غارود بوين، وست هام، 5 أهداف.
هوانغ هي تشان، ولفرهامبتون، 5 أهداف.
أولي واتكينز، أستون فيلا، 4 أهداف.
بوكايو ساكا، آرسنال، 4 أهداف.