انزعاج وغضب فينيسيوس على دكة البدلاء قبل نزوله أمام مارسيليا (فيديو)

كتب – نور الدين ميفراني

جلس البرازيلي فينيسيوس جونيور على دكة البدلاء ولم يشارك أساسيًّا خلال مباراة ريال مدريد ضد أولمبيك مارسيليا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي هدفين ليقلب ريال مدريد تأخره إلى فوز بعشرة لاعبين 2-1 على مارسيليا في افتتاح مرحلة الدوري.

وتقدم مارسيليا بهدف تيموثي وياه في الدقيقة الـ22، لكن مبابي أدرك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الـ29. وتلقى ريال مدريد لطمة قوية بطرد داني كارفاخال في الدقيقة الـ72، لكن مبابي عاد لينفذ ركلة جزاء ثانية بنجاح في الدقيقة الـ81.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا تظهر تصرفات النجم البرازيلي في دكة البدلاء، حيث بدا منزعجًا وغاضبًا من قرار مدربه الإسباني تشابي ألونسو.

وعكس سلوكه الذي يعرفه عنه الجمهور، ظل فينيسيوس جونيور هادئًا وجادًّا خلال تواجده على دكة البدلاء ولم يحتفل ويصرخ كبقية زملائه ولم يتفاعل مع محاولات الفريق في الشوط الأول.

وغادر النجم البرازيلي نحو نفق غرف الملابس قبل نهاية الشوط الأول بشكل رسمي، لكنه عاد ليتابع المباراة من ممر النفق المؤدي لغرفة الملابس.

ولم يعد فينيسيوس لاعبًا لايمس في تشكيل ريال مدريد، حيث أجلسه تشابي ألونسو بديلًا للمرة الثانية بعد مباراة ريال أوفييدو في الدوري الإسباني.

كما قام بتغييره في أغلب مباريات الموسم الحالي وآخرها أمام ريال سوسيداد.

وأكد تشابي ألونسو أن إجلاس النجم البرازيلي قرار جاء بسبب كثرة المباريات وبهدف مداورة اللاعبين، موضحًا: "فيما يخص أي تبديلٍ كان، فهذا ليس الوقت المناسب للحديث عنه، سيكون هناك وقت للجميع. لن يلعب أي لاعب كل المباريات، ولا ينبغي أن يغضبوا إن لم يلعبوا".

وحافظ ريال مدريد على بدايته المثالية مع ألونسو هذا الموسم، حيث انتصر في جميع مبارياته الخمس.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين أمام برشلونة.

ويخرج ريال مدريد لمواجهة كايرات ألماتي القازاخستاني في الجولة المقبلة، وسيضطر لقطع رحلة طيران طويلة.