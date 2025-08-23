بعد أزمة رابيو.. معركة عنيفة في فريق سيدات مارسيليا تدفع لاعبة إلى الرحيل

تسربت عدوى العنف داخل نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي لفريق السيدات بعد أسبوع صاخب ومليء بالأحداث والمستجدات في أعقاب أزمة المعركة العنيفة بين لاعبي فريق الرجال، الفرنسي أدريان رابيو والإنجليزي جوناثان راو.

وشهدت مباراة ودية جمعت الخميس نادي سيدات أولمبيك مرسيليا بفريق إسبروتيو أوروبا في معسكر النادي الفرنسي في إسبانيا، معركة جماعية بين لاعبات الفريقين تحول فيها الملعب إلى ساحة ملاكمة شاركت فيها جل اللاعبات.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 85 على نتيجة 2-1 لمارسليا في مباراة اندلعت شرارة العنف فيها بعد أن أحرزت روزلين خزامي لاعبة مارسيليا هدفا في تلك الدقيقة اعتبره الفريق الإسباني مسبوقا بتسلل لتعم الفوضى وتتحول المباراة إلى مشاجرة عنيفة.

أخبار ذات علاقة تعليق ناري من مدرب مارسيليا بعد معركة نجمي الفريق (فيديو)

وكان أولمبيك مارسيليا عاش الأسبوع الماضي على وقع أزمة طاحنة بعد اندلاع معركة قوية تبادل فيها اللاعبان رابيو وراو اللكمات ولم تنجح تدخلات المدير الرياضي المهدي بنعطية والمدرب روبرتو دي زيربي في فض الخلاف الذي انتهى بكدمات قوية للاعبين.

وبعد أيام قليلة، أصدر الفريق الفرنسي بيانا رسميا تحدث فيه رئيس النادي بابلو لونغوريا عن الحادثة الصادمة وتقرر إثرها معاقبة أدريان رابيو وجوناثان راو بخطية مالية مع طردهما من النادي وعرضهما للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

لكن الأحداث الصاخبة داخل النادي لم تتوقف عند أسوار فريق الرجال، بل تسربت ظاهرة العنف إلى صنف السيدات التي كان لها تداعيات كبرى وفق ما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وبعد توقف المباراة بين الفريق النسائي لأولمبيك مارسيليا ونادي إسبورتيو يوروبا بسبب مشاجرة جماعية، قررت لاعبة مارسيليا الجديدة، النرويجية ماريا ثوريسدوتير مغادرة معسكر التدريبات في إسبانيا، في حين أشارت بعض المصادر إلى أن اللاعبة قد تكون في طريقها للرحيل بعد أيام معدودات داخل الفريق.

ووفقًا لصحيفة "لا بروفانس"، فإن المدافعة ماريا ثوريسدوتير (32 عامًا)، التي تم الإعلان عن انضمامها رسميًا يوم الاثنين الماضي، صُدمت من المشادة وقررت مغادرة معسكر التدريب يوم الجمعة بعد عدة مناقشات غير مجدية مع الجهاز الفني لإثنائها عن قرارها.

أخبار ذات علاقة والدة أدريان رابيو تشن هجوما حادا على إدارة أولمبيك مارسيليا

وعادت لاعبة تشيلسي ومانشستر يونايتد السابقة إلى النرويج للراحة، في حين أفادت بعض التقارير بأن اللاعبة التي انضمت لمارسيليا قادمة من برايتون تدرس مستقبلها مع الفريق بعد أيام قليلة من توقيعها.

أخبار ذات علاقة بيان رسمي.. مارسيليا يعرض نجميه للبيع بعد معركة عنيفة داخل غرف الملابس

ومن جهته، لم يتخذ النادي أي قرار حتى الآن فيما ينتظر أن يصدر بيانا حول الحادثة التي جدت في المباراة الودية التي تأتي استعدادا لمواجهة أولمبيك ليون في بداية سبتمبر المقبل ضمن الدوري الفرنسي للسيدات.