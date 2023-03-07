صحف رياضية: تقنية الفيديو تقتل ريال مدريد بحرمانه من 4 نقاط

ركزت الصحيفة على نجم كرة السلة الإسباني باو غاسول وكتبت :"باو في الغيوم ".الصحيفة اهتمت بريال مدريد وتضييع فرصة العودة للتنافس على لقب الدوري الإسباني وكتبت :" ريال مدريد.. الريمونتادا المفقودة ".كما اهتمت الصحيفة بإصابة البرازيلي نيمار وغيابه حتى نهاية الموسم وكتبت :" نيمار يفقد بقية الموسم ".. ركزت الصحيفة على برشلونة وفارق 9 نقاط في صدارة الدوري الإسباني وكتبت :" امتياز بطل ".الصحيفة تحدثت عن تواجد الإيطالي كارلو أنشيلوتي وابنه في ريال مدريد وتشافي هيرنانديز وشقيقه في برشلونة وكتبت :" كل شيء يبقى في العائلة ".الصحيفة اهتمت بالبرازيلي نيمار وكتبت :" نيمار عملية جراحية ونهاية الموسم".كما اهتمت بتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة وكتبت :" لابورتا.. السنة الثانية يحلل طريقة التسيير "..ركزت الصحيفة على استهداف برشلونة التعاقد مع لاعبين من مانشستر سيتي وكتبت :" لابورت على بعد خطوة".الصحيفة اهتمت بمباراة تشيلسي وبروسيا دورتموند في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :" تشيلسي مطالب بالفوز للبقاء على قيد الحياة ".كما اهتمت بغياب البرازيلي نيمار عن باريس سان جيرمان لنهاية الموسم وكتبت :" نيمار يغيب لنهاية الموسم "..ركزت الصحيفة على حوارها مع نجم كرة السلة الإسباني باو غاسول وكتبت :" باو غاسول : كنت ما يفتقر إليه ليكرز ".الصحيفة اهتمت بتقنية حكم الفيديو وريال مدريد وكتبت :" تقنية حكم الفيديو تقتل ريال مدريد : حرمته من 4 نقاط".كما اهتمت الصحيفة برياضة التنس وكتبت :" ديوكوفيتش لن يستطيع اللعب في أنديان ويلز، ألكاراز بإمكانه انتزاع صدارة التصنيف العالمي لو فاز باللقب ".. ركزت الصحيفة على عودة مانشستر يونايتد لمحاولة التعاقد مع هاري كين وكتبت :" مان يونايتد يجدد محاولته لانتزاع هاري كين من غريمه توتنهام إذا غاب توتنهام عن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل "الصحيفة اهتمت بتصريحات تين هاغ بعد الهزيمة الثقيلة أمام ليفربول 7-0 وكتبت: " إريك تن هاغ يهاجم نجوم مانشستر يونايتد لكونه محظوظًا بالعودة بالحافلة إلى مانشستر بعد فوز ليفربول ".كما اهتمت بآرسنال وكتبت: "آرسنال.. شحن اللقب " .كما اهتمت بمباراة تشيلسي وبروسيا دورتموند في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: " بوتر نداء المشجعين "..ركزت الصحيفة على إجراء البرازيلي نيمار عملية جراحية وغيابه عن الملاعب لنهاية الموسم وكتبت: " نيمار – باريس سان جيرمان : إصابات دون نهاية ".الصحيفة اهتمت بتشييع جنازة الأسطورة الراحل جوست فونتين وكتبت: "إحساس الوداع الأخير".