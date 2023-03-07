تقنية الفيديو أثارت جدلًا في مباريات ريال مدريد أخيرًا.
تقنية الفيديو أثارت جدلًا في مباريات ريال مدريد أخيرًا.
رياضة

صحف رياضية: تقنية الفيديو تقتل ريال مدريد بحرمانه من 4 نقاط

نستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: ريال مدريد.. الريمونتادا المفقودة

ركزت الصحيفة على نجم كرة السلة الإسباني باو غاسول وكتبت :"باو في الغيوم ".

الصحيفة اهتمت بريال مدريد وتضييع فرصة العودة للتنافس على لقب الدوري الإسباني وكتبت :" ريال مدريد.. الريمونتادا المفقودة ".

كما اهتمت الصحيفة بإصابة البرازيلي نيمار وغيابه حتى نهاية الموسم وكتبت :" نيمار يفقد بقية الموسم ".

غلاف صحيفة ماركا اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة ماركا اليوم الثلاثاء.

سبورت: امتياز بطل

ركزت الصحيفة على برشلونة وفارق 9 نقاط في صدارة الدوري الإسباني وكتبت :" امتياز بطل ".

الصحيفة تحدثت عن تواجد الإيطالي كارلو أنشيلوتي وابنه في ريال مدريد وتشافي هيرنانديز وشقيقه في برشلونة وكتبت :" كل شيء يبقى في العائلة ".

الصحيفة اهتمت بالبرازيلي نيمار وكتبت :" نيمار عملية جراحية ونهاية الموسم".

كما اهتمت بتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة وكتبت :" لابورتا.. السنة الثانية يحلل طريقة التسيير ".

غلاف صحيفة سبورت اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة سبورت اليوم الثلاثاء.

موندو ديبورتيفو: تشيلسي مطالب بالفوز للبقاء على قيد الحياة

ركزت الصحيفة على استهداف برشلونة التعاقد مع لاعبين من مانشستر سيتي وكتبت :" لابورت على بعد خطوة".

الصحيفة اهتمت بمباراة تشيلسي وبروسيا دورتموند في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا  وكتبت :" تشيلسي مطالب بالفوز للبقاء على قيد الحياة ".

كما اهتمت بغياب البرازيلي نيمار عن باريس سان جيرمان لنهاية الموسم وكتبت :" نيمار يغيب لنهاية الموسم ".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الثلاثاء.

آس: تقنية حكم الفيديو تقتل ريال مدريد

ركزت الصحيفة على حوارها مع نجم كرة السلة الإسباني باو غاسول وكتبت :" باو غاسول : كنت ما يفتقر إليه ليكرز ".

الصحيفة اهتمت بتقنية حكم الفيديو وريال مدريد وكتبت :" تقنية حكم الفيديو تقتل ريال مدريد : حرمته من 4 نقاط".

كما اهتمت الصحيفة برياضة التنس وكتبت :" ديوكوفيتش لن يستطيع اللعب في أنديان ويلز، ألكاراز بإمكانه انتزاع صدارة التصنيف العالمي لو فاز باللقب ".

غلاف صحيفة آس اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة آس اليوم الثلاثاء.

ذا صن: آرسنال.. شحن اللقب

ركزت الصحيفة على عودة مانشستر يونايتد لمحاولة التعاقد مع هاري كين وكتبت :" مان يونايتد يجدد محاولته لانتزاع هاري كين من غريمه توتنهام إذا غاب توتنهام عن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل "

الصحيفة اهتمت بتصريحات تين هاغ بعد الهزيمة الثقيلة أمام ليفربول 7-0 وكتبت: " إريك تن هاغ يهاجم نجوم مانشستر يونايتد لكونه محظوظًا بالعودة بالحافلة إلى مانشستر بعد فوز ليفربول ".

كما اهتمت بآرسنال وكتبت: "آرسنال.. شحن اللقب " .

كما اهتمت بمباراة تشيلسي وبروسيا دورتموند في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: " بوتر نداء المشجعين ".

غلاف صحيفة ذا صن اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة ذا صن اليوم الثلاثاء.

ليكيب: نيمار – باريس سان جيرمان: إصابات دون نهاية

ركزت الصحيفة على إجراء البرازيلي نيمار عملية جراحية وغيابه عن الملاعب لنهاية الموسم وكتبت: " نيمار – باريس سان جيرمان : إصابات دون نهاية ".

الصحيفة اهتمت بتشييع جنازة الأسطورة الراحل جوست فونتين وكتبت: "إحساس الوداع الأخير".

غلاف صحيفة ليكيب اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة ليكيب اليوم الثلاثاء.
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