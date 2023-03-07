صحف رياضية: تقنية الفيديو تقتل ريال مدريد بحرمانه من 4 نقاط

ركزت الصحيفة على عودة مانشستر يونايتد لمحاولة التعاقد مع هاري كين وكتبت :" مان يونايتد يجدد محاولته لانتزاع هاري كين من غريمه توتنهام إذا غاب توتنهام عن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل "

الصحيفة اهتمت بتصريحات تين هاغ بعد الهزيمة الثقيلة أمام ليفربول 7-0 وكتبت: " إريك تن هاغ يهاجم نجوم مانشستر يونايتد لكونه محظوظًا بالعودة بالحافلة إلى مانشستر بعد فوز ليفربول ".

كما اهتمت بآرسنال وكتبت: "آرسنال.. شحن اللقب " .

كما اهتمت بمباراة تشيلسي وبروسيا دورتموند في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: " بوتر نداء المشجعين ".