قلب يحلم وبرد في البطن.. أول تعليق من خوان بيزيرا بعد انضمامه للزمالك

تفاعل خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الزمالك الجديد، بأول تعليق بعد إعلان صفقة التعاقد معه رسمياً.

وتعاقد الزمالك مع اللاعب البرازيلي صاحب الـ 22 عاماً لتدعيم الجانب الهجومي قادماً من نادي أوليكساندريا الأوكراني بعقد يمتد حتى صيف 2029.

أخبار ذات علاقة مفاجأة مدوية.. هل انتهى ميركاتو الزمالك بصفقة البرازيلي بيزيرا؟

ونشر بيزيرا عبر حسابه بموقع إنستغرام رسالة ودع خلالها فريقه الأوكراني قائلاً:" وصلت أوكرانيا بعمر 20 سنة قادمة من ريو بقلب ملئ بالأحلام والبرد في بطن من يواجهون المجهول".

وأضاف:" بعد عامين، أغادر أوليكساندريا بقلب ملئ بالامتنان.. شكراً لكل معجب رحب بي وآمن وجعلني أشعر أنني في المنزل حتى بعيداً عني".

وتابع:" معاً، أعدنا هذا النادي إلى المسرح الأوروبي ولن أنسى ذلك أبداً.. أنا ممتن لله ولعائلتي وفريق العمل وكل من كان جزءاً من هذه الدورة المهمة جداً في حياتي ومهنتي".

وأتم قائلاً:" الآن حان وقت تحدٍ جديد لكنني آخذ معي كل لحظة عشتها هنا.. شكراً لك أوليكساندريا وشكراً لك يا أوكرانيا".

وكان الزمالك قد تعاقد مع الجناح المغربي عبد الحميد معالي قادماً من اتحاد طنجة بجانب الجناح الأيسر الأنغولي شيكو بانزا قادماً من استريلا أمادورا البرتغالي.

وانضم أيضاً الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم شارلروا البلجيكي وآدم كايد جناح أيسر بريدا الهولندي بجانب ثنائي فاركو عمرو ناصر وأحمد شريف.

أخبار ذات علاقة "الحكم المثير للجدل".. اتحاد الكرة يوجه أول صدمة لنادي الزمالك رسميا

وتعاقد الزمالك أيضاً مع محمد إسماعيل مدافع نادي زد وأحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي والمهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري.