تعاقد نادي الترجي التونسي مع اللاعب حمزة الجلاصي لمدة موسمين قادمين في صفقة انتقال حر.

أكد وليد قرفالة المتحدث الرسمي باسم الترجي بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم لرويترز اليوم الثلاثاء تعاقد ناديه مع الجلاصي في صفقة انتقال حر قادمًا من النجم الساحلي.

وارتدى الجلاصي (32 عامًا) قمصان عدد من الفرق في الدوري التونسي، أبرزها النجم الساحلي والاتحاد المنستيري والصفاقسي كما خمس مباريات مع منتخب تونس.

وأكد قرفالة أن الترجي تمكن أيضا من تمديد عقد أمين بن حميدة الظهير الأيسر لموسمين إضافيين.

توج الترجي هذا الموسم بلقب الدوري التونسي للمرة 33 في تاريخه.

وأعلن الترجي بشكل رسمي تعاقده مع بشير بن سعيد حارس مرمى الاتحاد المنستيري ومنتخب تونس لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وحسم الفريق التونسي أيضًا صفقة التعاقد مع يوسف العبدلي وأيمن بن محمد.

ويسعى الترجي للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة القادمة بعد التأهل للمباراة النهائية في نسخة الموسم الماضي والخسارة أمام الأهلي المصري.

وخسر الترجي أمام الأهلي بإستاد القاهرة بهدف دون رد في لقاء الإياب بعد تعادلهما بإستاد رادس في لقاء الذهاب.

ويخوض الترجي أيضًا منافسات كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا في صيف 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.