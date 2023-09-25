غوارديولا: لن أهدر 1٪ من طاقتي على كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا إنه لن يهدر 1% من طاقته من أجل كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وفاز غوارديولا بكأس الرابطة في أربعة من المواسم السبعة التي قضاها في إنجلترا، ويواجه مانشستر سيتي الفائز بالثلاثية الموسم الماضي، نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك يوم الأربعاء.

ويرى غوارديولا أن المواجهة فرصة لإراحة العناصر الأساسية مثل كايل ووكر وروبن دياس.

وقال بيب: "بعض اللاعبين الذين خاضوا الكثير من الدقائق لن يلعبوا أمام نيوكاسل، كأس الرابطة رائعة لجميع اللاعبين الذين لا يلعبون بانتظام، يمكنهم اللعب بضع دقائق وهذا مثالي".