غوارديولا: لن أهدر 1٪ من طاقتي على كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا إنه لن يهدر 1% من طاقته من أجل كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
وفاز غوارديولا بكأس الرابطة في أربعة من المواسم السبعة التي قضاها في إنجلترا، ويواجه مانشستر سيتي الفائز بالثلاثية الموسم الماضي، نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك يوم الأربعاء.
ويرى غوارديولا أن المواجهة فرصة لإراحة العناصر الأساسية مثل كايل ووكر وروبن دياس.
وقال بيب: "بعض اللاعبين الذين خاضوا الكثير من الدقائق لن يلعبوا أمام نيوكاسل، كأس الرابطة رائعة لجميع اللاعبين الذين لا يلعبون بانتظام، يمكنهم اللعب بضع دقائق وهذا مثالي".
وأضاف: "لكن بالنسبة للاعبين الآخرين، لن أهدر 1% من طاقتي من أجل كأس الرابطة أمثال كايل وروبن، هم مرهقون بالفعل".
وأوضح المدرب الإسباني: "لهذا السبب سنلعب باللاعبين الذين يحتاجون للمشاركة، كلاعبي الأكاديمية، وربما أنا، ظهري يتحسن لذا قد أتمكن من اللعب لبضع دقائق!"
ويأمل كالفن فيليبس أن يشارك أساسيًا للمرة الخامسة فقط مع مانشستر سيتي، وقال غوارديولا إن ماتيو كوفاسيتش يجب أن يكون لائقًا أيضًا.
وغاب كوفاسيتش عن الفوز 2/0 على نوتنغهام فورست يوم السبت بسبب الإصابة، وقال غوارديولا إنه كان من المقرر أن يتدرب.
وهناك لاعب واحد من المؤكد أنه لن يظهر وهو لاعب خط الوسط رودري، حيث من المقرر أن يغيب لثلاث مباريات بعد حصوله على البطاقة الحمراء خلال الفوز على ضيفه نوتنغهام فورست يوم السبت.
وفاز مانشستر سيتي 1/0 على نيوكاسل في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكن على الفريق الحذر بعد فوز نيوكاسل 8/0 على شيفيليد يونايتد في الدوري الإنجليزي أمس الأحد.
ويعود آخر فوز لنيوكاسل على مانشستر سيتي إلى يناير 2019 وكان في الدوري الإنجليزي الممتاز ومنذ ذلك الحين فاز مانشستر سيتي 8 مرات وتعادلا مرتين.