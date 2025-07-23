بسبب الأهلي.. نجم القادسية السعودي يصدم ناديه

وجه تركي العمار، نجم نادي القادسية السعودي، صدمة قوية إلى إدارة ناديه التي دخلت في مفاوضات معه الفترة الماضية من أجل تمديد عقده.

وينتهي عقد العمار بنهاية الموسم المقبل؛ ما دفع إدارة القادسية للدخول في مفاوضات معه من أجل التجديد، إلا أن اللاعب رفض العرض المقدم من ناديه.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" في تقرير لها، فإن العمار رفض عرضا يتضمن راتبا سنويا يُقدّر بـ10 ملايين ريال سعودي لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت إدارة القادسية، وبعد رفض اللاعب، تتجه إلى عرض خدماته للبيع خلال الميركاتو الحالي، لتفادي دخوله الفترة الحرة التي تتيح له التفاوض مع أي نادٍ دون العودة لناديه.

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ومن جانبه، كشف الإعلامي الرياضي صالح الأحمد، بأن النادي الأهلي دخل على رادار المفاوضات للتعاقد مع العمار في الميركاتو الحالي، حيث يسعى "الراقي" لتدعيم صفوفه بقوة من أجل الاستحقاقات المهمة في الموسم المقبل.

ويبلغ تركي العمار من العمر 25 عاما، وكان قد انضم إلى القادسية في صيف 2023 قادما من الشباب، الذي نشأ في صفوفه منذ فرق الناشئين.

وخاض العمار 61 مباراة بقميص القادسية في مختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 9 أخرى.