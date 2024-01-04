ميرور: راتكليف وضع خطة لإقالة تين هاغ من مانشستر يونايتد
كشفت صحيفة "ميرور" أن جيم راتكليف وضع خطة لإقالة المدرب الهولندي إيريك تين هاغ من مانشستر يونايتد.
ويواجه تين هاغ انتقادات شديدة ويتعرض لضغوط متزايدة بينما يستعد جيم راتكليف ليصبح رسميًا مالكًا جزئيًا في مانشستر يونايتد.
وبحسب الصحيفة فقد تم استبعاد غراهام بوتر مدرب تشيلسي السابق من مديري مانشستر يونايتد الجدد، مع تزايد الضغط على تين هاغ.
وقاد تين هاغ مانشستر يونايتد إلى سجل سلبي بالخسارة 14 مرة في 28 مباراة هذا الموسم، كان آخرها 1/2 أمام نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد قسم كرة القدم في مانشستر يونايتد أكبر تحول منذ عقد من الزمن، إذ وافق جيم راتكليف رئيس شركة "أنيوس"، على صفقة بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني مع المالكين عائلة جليزر. وسيتولى راتكليف السيطرة على العمليات الرياضية من خلال حصته البالغة 25%.
ويمتلك راتكليف أيضًا نادي نيس الفرنسي، الذي ورد أنه اتصل بغراهام بوتر عندما كان يبحث عن مدرب في الصيف.
وبوتر بلا عمل منذ إقالته من تدريب تشيلسي، في أبريل الماضي، وتردد أن جيم راتكليف تواصل معه لتدريب مانشستر يونايتد.
وقالت "ميرور"، إن راتكليف يأمل أن يرى تين هاغ مدربًا للفريق حتى نهاية هذا الموسم على الأقل، لكن هناك قبولًا متزايدًا بأنه إذا استمرت النتائج السيئة، فقد يضطر مانشستر يونايتد لإقالته.
وأوضحت الصحيفة أن جان كلود بلان الرئيس التنفيذي للرياضة في شركة "أنيوس"، تلقى مكالمات كثيرة من الوكلاء الذين يقدمون طلبات لعملائهم ليصبحوا مدربين لمانشستر يونايتد.
ومع ذلك، جلس تين هاغ وراتكليف، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات، مع حضور ديف برايلسفورد المدير الرياضي لشركة "أنيوس" أيضًا آخر مباراتين لهما.
وبعد الخسارة، يوم السبت الماضي، أمام نوتنغهام فورست، بدا أن تين هاغ قد تراجع أمام راتكليف، وقال بعد المباراة إن الإصابات تعيق تقدم فريقه.
وتعهد تين هاغ، قائلاً: "في "أنيوس" يعرفونني ويعرفون أنه عندما يكون لدي فريق ما هو متاح، ستكون النتائج موجودة".
وأضاف: "لقد أثبتنا بالفعل أمام الفرق الكبرى أننا قادرون على المنافسة؛ لذلك أنا مقتنع ولدي إيمان قوي بأننا نحرز تقدمًا في هذا الفريق، وأننا نحصل على مزيد من الاتساق في الوقت الحالي، هذا جزء من مشروع".
وتابع: "كان أداؤنا مرتفعًا في العام الماضي، لكن هذا العام كان أداؤنا ضعيفًا حتى الآن، علينا أن نفعل ما هو أفضل، وعلينا أن نتقدم وعليّ أن أقود هذه العملية".