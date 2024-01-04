ميرور: راتكليف وضع خطة لإقالة تين هاغ من مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "ميرور" أن جيم راتكليف وضع خطة لإقالة المدرب الهولندي إيريك تين هاغ من مانشستر يونايتد.

ويواجه تين هاغ انتقادات شديدة ويتعرض لضغوط متزايدة بينما يستعد جيم راتكليف ليصبح رسميًا مالكًا جزئيًا في مانشستر يونايتد.

وبحسب الصحيفة فقد تم استبعاد غراهام بوتر مدرب تشيلسي السابق من مديري مانشستر يونايتد الجدد، مع تزايد الضغط على تين هاغ.

وقاد تين هاغ مانشستر يونايتد إلى سجل سلبي بالخسارة 14 مرة في 28 مباراة هذا الموسم، كان آخرها 1/2 أمام نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز.