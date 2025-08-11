أضمن عودته لأوروبا مع ناد كبير.. ردود فعل رائعة بعد أول ظهور لنونيز مع الهلال

فجّر الأروغواياني داروين نونيز سيلا من التفاعلات في أوساط جماهير كرة القدم، وخصوصا مشجعي فريقه السابق ليفربول وجمهور ناديه الحالي الهلال السعودي وذلك بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن انتقاله من ليفربول إلى الهلال مساء السبت.

ووقع نونيز مع الهلال يوم 9 أغسطس عقدا مدته 3 سنوات مقابل ما يناهز 53 مليون يورو ليبدأ تجربة جديدة في الدوري السعودي للمحترفين تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي.

وعلى الرغم من توقيعه مع النادي السعودي يوم السبت، لم يحتاج نونيز إلى أكثر من 24 ساعة لظهوره الأول مع الهلال وذلك خلال مباراة ودية أمام نادي أوراو السويسري أمس الأحد.

وشارك النجم الأروغواياني لمدة 45 دقيقة في مباراة الهلال ونادي آراو وكان له تأثير فوري محرزا هدفًا في الفوز (6 ـ 0) على الفريق السويسري.

وانهالت التعاليق من قبل متابعي نونيز على منصات التواصل، وقال أحد المشجعين"يضرب بقوة منذ البداية، هذا نونيز، لقد وجد أخيرا مستواه".

وذهب مشجع إلى التأكيد على أن نونيز قد يعود إلى أوروبا قريبًا، قائلا: "أضمن انتقاله إلى نادٍ كبير آخر خلال 18 شهرًا".

وعلق مشجع آخر: "شعرتُ أن كرة القدم البطيئة والهادئة هي المكان الذي ينتمي إليه".

وأشاد الكثير من متابعي نونيز على منصات التواصل أو مشجعي ليفربول والهلال بالمستوى الذي أظهره اللاعب في بدايته مع فريق المدرب إنزاغي على الرغم من أن الأمر يتعلق فقط بمباراة ودية.

وقال بعض المتابعين إن نونيز "جاء ليُبهر الجميع في السعودية، ولكن بطريقة أقل ضجيجا"، بينما علق آخر: "سيبدأ بإظهار أهدافه وفنياته الآن". وكتب آخر: "سيستعيد نجم ليفربول ثقته بنفسه"، مضيفا: "آمل أن يُساعده سيموني إنزاغي على تطوير قدراته الذهنية".

وكان المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا انضم إلى ليفربول قادمًا من بنفيكا في عام 2022 مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 25 مليون يورو كإضافات.

سجل 40 هدفًا و26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة، وهو ما جعله لاعبًا محبوبًا في أنفيلد، لكن آرني سلوت لم يثق تمامًا بصفقة يورغن كلوب. لذا، لم يكن مفاجئًا أن يُمنح الإذن له بالرحيل هذا الصيف نحو الهلال السعودي.