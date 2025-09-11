هيفاء الوافي.. تونسية تنافس الحكّام الرجال ببطولة العالم للكرة الطائرة 2025

تدخل الحكمة التونسية في رياضة الكرة الطائرة هيفاء الوافي تاريخ بطولة العالم للعبة عندما تبدأ غدا الجمعة حضورها في منافسات مونديال الكرة الطائرة 2025 بالفلبين كأول إمرأة عربية تشارك في البطولة.

وجدد الاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB) ثقته في الحكمة الدولية هيفاء الوافي لتكون ضمن قائمة الحكام المشاركين في بطولة العالم للرجال التي تحتضنها الفلبين بداية من الغد 12 وحتى 28 سبتمبر 2025.

وتعد الوافي التي نالت الشارة الدولية سنة 2012، و كسبت خبرة واسعة على الصعيدين القاري والعالمي المرأة الوحيدة في تونس التي توجهت نحو التحكيم في الكرة الطائرة بعد أن مارست اللعبة ضمن بعض الأندية الهاوية في تونس.

وبدأت هيفاء الوافي مشوارها التحكيمي منذ نحو 15 عاما، وحظيت بمكانة لافتة في مباريات الدوري والكأس في تونس نتيجة تميزها إذ أدارت نهائي كأس تونس لفئة السيدات سنة 2010.

وفي 2023، أصبحت هيفاء الوافي أول حكمة تدير نهائي كأس تونس للرجال.

وحظيت الحكمة التونسية بمكانة كبرى في البطولات القارية والعالمية إذ شاركت في إدارة بعض المباريات في بطولة العالم للناشئين 2019 وبطولة العالم للشباب2021، وبطولة إفريقيا للناشئات بمصر 2019.

ومثلت الوافي التحكيم التونسي في مسابقة الدوري العالمي للأمم بتركيا عام 2022.

كما شاركت في بطولة إفريقيا للأمم للكرة الطائرة للرجال بالقاهرة وكانت الحكمة الثانية في مباراة مصر و كينيا بعد أن كانت حكمة أولى في مقابلة الافتتاح بين مصر و بوروندي وأيضا في مواجهة الكامرون و ليبيا بالدور الأول.

أما آخر مسابقة شاركت فيها فقد كانت خلال الصيف الماضي، في بطولة العالم لأقل من 21 سنة للفتيات والتي أقيمت في إندونيسيا من 5 إلى 19 أغسطس.

وبمشاركتها في بطولة العالم (الفلبين 2025) تضيف هيفاء الوافي مشاركة جديدة لمسيرتها التحكيمية من أجل إثبات مكانتها كأحد أفضل الحكمات على الساحة الدولية.

ويشار إلى أن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة اختار 3 حكام عرب في بطولة العالم 2025 وهم التونسية هيفاء الوافي وإلى جانب الوافي، سيشارك حكمان عربيان هما فهد إسماعيل (قطر) و إسماعيل البلوشي (الإمارات).

وتلعب تونس في بطولة العالم للكرة الطائرة حيث تشارك في مباراة الافتتاح ضد البلد المستضيف الفلبين في افتتاح منافسات المجموعة الأولى يوم الجمعة 12 سبتمبر (الساعة 02.00 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

وتخوض تونس المباراة الثانية يوم 16 سبتمبر 2025 ضد إيران قبل مواجهة مصر يوم 18 من الشهر ذاته.