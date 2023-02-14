بهدفه في إيفرتون.. محمد صلاح يعود لتحطيم الأرقام القياسية
عاد النجم المصري محمد صلاح لهز الشباك وتحطيم الأرقام القياسية بعدما أصبح اللاعب الـ13 الذي يشارك في 100 هدف بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب واحد.
وسجل صلاح الهدف الأول لليفربول في فوزه بهدفين نظيفين على جاره إيفرتون في ديربي مرسيسايد ليسهم في هدفه المئة في أنفيلد (71 هدفًا و 29 تمريرة حاسمة في أنفيلد).
وقالت إحصائيات OPTA إن النجم المصري فعل ذلك في 104 مباريات بينما فعل ذلك الأسطورة آلان شيرر في 74 مباراة في استاد إيوود بارك الخاص بنادي بلاكبرن روفرز والأسطورة الفرنسية تييري هنري الذي أسهم في 92 هدفًا في استاد هايبري الذي كان ملعب آرسنال قبل استاد الإمارات.
كما إن صلاح بات ثالث لاعب في ليفربول يحقق هذا الرقم بعد روبي فاولر والقائد السابق ستيفن جيرارد، لكنه الثالث عشر بين لاعبي الدوري الممتاز.
وافتتح صلاح التسجيل في الدقيقة الـ36 من الديربي عندما تبادل الكرة مع داروين نونيز في هجمة مرتدة عقب إهدار إيفرتون فرصة مزدوجة لانتزاع التقدم.
وعاد قائد المنتخب المصري، الذي تقاسم صدارة هدافي الدوري الممتاز الموسم الماضي، للتألق بتسجيله أول أهدافه في الدوري الممتاز منذ مباراة أستون فيلا في الـ26 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقال صلاح عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس" : "إنه انتصار مهم لنا. تدربنا بشكل رائع طوال الأسبوع وكان اللاعبون متحمسين للغاية ولا يطيقون الانتظار لخوض المباراة لتغيير كل شيء ونأمل أن تكون بداية".
وأضاف "أعلم أن داروين (نونيز) سريع حقًّا، كانت لديهم ركلة ركنية وتبادلنا الكرة معًا. وكنت أعلم أنه سيرسل لي الكرة في مساحة لذلك كنت أركض بأسرع ما يمكنني وسجلت هدفًا وهذا هو الأهم".
كما إن الفوز على إيفرتون يحمل الرقم 250 للألماني يورغن كلوب مع ليفربول في جميع المسابقات. كانت هذه هي مباراته رقم 414 مع فريق الريدز.
ووصل المدير الفني الألماني إلى تحقيق الفوز بشكل أسرع من أي من المدربين الثلاثة السابقين الذين فعلوا ذلك مع ليفربول وهم بوب بيزلي 448 مباراة وبيل شانكلي 472 مباراة وتوم واتسون 539 مباراة.
وهذا الفوز الأول لليفربول في الدوري خلال عام 2023 ليتقدم للمركز التاسع برصيد 32 نقطة من 21 مباراة مقابل 18 نقطة لإيفرتون صاحب المركز الـ18 من 22 مباراة متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.