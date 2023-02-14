بهدفه في إيفرتون.. محمد صلاح يعود لتحطيم الأرقام القياسية

وعاد قائد المنتخب المصري، الذي تقاسم صدارة هدافي الدوري الممتاز الموسم الماضي، للتألق بتسجيله أول أهدافه في الدوري الممتاز منذ مباراة أستون فيلا في الـ26 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال صلاح عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس" : "إنه انتصار مهم لنا. تدربنا بشكل رائع طوال الأسبوع وكان اللاعبون متحمسين للغاية ولا يطيقون الانتظار لخوض المباراة لتغيير كل شيء ونأمل أن تكون بداية".

وأضاف "أعلم أن داروين (نونيز) سريع حقًّا، كانت لديهم ركلة ركنية وتبادلنا الكرة معًا. وكنت أعلم أنه سيرسل لي الكرة في مساحة لذلك كنت أركض بأسرع ما يمكنني وسجلت هدفًا وهذا هو الأهم".

كما إن الفوز على إيفرتون يحمل الرقم 250 للألماني يورغن كلوب مع ليفربول في جميع المسابقات. كانت هذه هي مباراته رقم 414 مع فريق الريدز.

ووصل المدير الفني الألماني إلى تحقيق الفوز بشكل أسرع من أي من المدربين الثلاثة السابقين الذين فعلوا ذلك مع ليفربول وهم بوب بيزلي 448 مباراة وبيل شانكلي 472 مباراة وتوم واتسون 539 مباراة.

وهذا الفوز الأول لليفربول في الدوري خلال عام 2023 ليتقدم للمركز التاسع برصيد 32 نقطة من 21 مباراة مقابل 18 نقطة لإيفرتون صاحب المركز الـ18 من 22 مباراة متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.