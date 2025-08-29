"لازم يقعد دكة".. أبو الدهب يصدم قائد الأهلي المصري (فيديو)

طالب محمود أبو الدهب، نجم الأهلي المصري السابق، بقرار صادم ضد أحد أبرز نجوم الفريق الأحمر.

ولم يقدّم الأهلي البداية المتوقعة في الموسم الحالي بعد أن تعادل مع مودرن سبورت، وغزل المحلة، واكتفى بالفوز على فاركو.

وجمع الأهلي بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو 5 نقاط من أول 3 مباريات في الدوري المصري.

وقال أبو الدهب عبر قناة "أون سبورت" إن هناك إصراراً من جانب ريبيرو على إشراك محمود حسن "تريزيغيه" قائد الفريق الأحمر والجناح الأيسر رغم ابتعاده التام عن مستواه.

وأضاف:" تريزيغيه لا بد أن يجلس على مقاعد البدلاء، وبالتالي من الأفضل منح الفرصة للاعب الأفضل، والأكثر جاهزية فنية وبدنية".

وأشار إلى أن الأهلي بحاجة لأجواء من التنافسية بين اللاعبين، وهو ما يأتي من خلال المدير الفني الإسباني، موضحاً أن ريبيرو أخطأ في عدم الاعتماد منذ بداية الموسم على اللاعب المغربي أشرف بن شرقي في تشكيل الأهلي والإبقاء عليه كبديل في مركز الجناح الأيسر.

وأكد أن هناك فردية واضحة في أداء الأهلي، خاصة من جانب الثلاثي: أشرف بن شرقي، وتريزيغيه، وأحمد مصطفى "زيزو".