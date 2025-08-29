الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"

logo
رياضة

"لازم يقعد دكة".. أبو الدهب يصدم قائد الأهلي المصري (فيديو)

"لازم يقعد دكة".. أبو الدهب يصدم قائد الأهلي المصري (فيديو)
محمود أبو الدهب نجم الأهلي المصريالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
29 أغسطس 2025، 7:39 ص

طالب محمود أبو الدهب، نجم الأهلي المصري السابق، بقرار صادم ضد أحد أبرز نجوم الفريق الأحمر.

ولم يقدّم الأهلي البداية المتوقعة في الموسم الحالي بعد أن تعادل مع مودرن سبورت، وغزل المحلة، واكتفى بالفوز على فاركو.

وجمع الأهلي بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو 5 نقاط من أول 3 مباريات في الدوري المصري.

أخبار ذات علاقة

حسين الشحات في تدريبات الأهلي المصري

نجم الأهلي المصري يبحث عن "عرض الرحيل"

 وقال أبو الدهب عبر قناة "أون سبورت" إن هناك إصراراً من جانب ريبيرو على إشراك محمود حسن "تريزيغيه" قائد الفريق الأحمر والجناح الأيسر رغم ابتعاده التام عن مستواه.

أخبار ذات علاقة

لقطة من مباراة انسحاب الأهلي أمام الزمالك الموسم الماضي

الدوري على المحك.. اعتراف الرابطة يورط الأهلي المصري في المحكمة الرياضية

 وأضاف:" تريزيغيه لا بد أن يجلس على مقاعد البدلاء، وبالتالي من الأفضل منح الفرصة للاعب الأفضل، والأكثر جاهزية فنية وبدنية".

وأشار إلى أن الأهلي بحاجة لأجواء من التنافسية بين اللاعبين، وهو ما يأتي من خلال المدير الفني الإسباني، موضحاً أن ريبيرو أخطأ في عدم الاعتماد منذ بداية الموسم على اللاعب المغربي أشرف بن شرقي في تشكيل الأهلي والإبقاء عليه كبديل في مركز الجناح الأيسر.

أخبار ذات علاقة

خوسيه ريبيرو

بسرعة نمشيه.. أول رد من قناة الأهلي المصري حول إقالة ريبيرو (فيديو)

 وأكد أن هناك فردية واضحة في أداء الأهلي، خاصة من جانب الثلاثي: أشرف بن شرقي، وتريزيغيه، وأحمد مصطفى "زيزو".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC