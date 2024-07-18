تلقى الفرنسي كينغسلي كومان، جناح فريق بايرن ميونخ الألماني، عرضًا من نادي الاتحاد السعودي، لكسب خدماته بالفترة الصيفية الحالية.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "todofichajes"، فإن إدارة الاتحاد قدمت عرضاً للنادى الألماني لضم الجناح الفرنسي كومان، بعد أن وضع مسؤولو الفريق اللاعب ضمن قائمة الراحلين.

ونقلت الصحيفة عن "سبورت بيلد"، بأن مسؤولي الاتحاد أجروا اتصالاً بالفعل ببايرن لتقديم عرضهم، وهم على استعداد لدفع ما بين 50 و60 مليون يورو للنجم الفرنسي.

وشددت، رغم أن كومان قضى معظم حياته الكروية تقريبًا في بايرن ميونخ، فإن إدارة ناديه ستبحث له عن مخرج له خلال هذا الصيف.

وقامت إدارة النادي الألماني بالتعاقد مع مايكل أوليس قادماً من كريستال بالاس ليكون بديلاً للاعب الفرنسي الذي يقترب من المغادرة.

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ويبدو أن المشكلة الرئيسة في عملية الانتقال للسعودية تكمن في كينغسلي، صاحب الـ28 عامًا، والذي يرى أن رحيله عن أوروبا مبكر جدًّا بالنسبة لمسيرته المهنية.

وشارك كومان في 27 مباراة مع بايرن ميونخ في الموسم المنقضي بمعدل 1737 دقيقة فقط، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف وحيد، بينما لم يكن ظهوره في يورو 2024 هو الأفضل حيث لم يظهر سوى خلال 15 دقيقة فقط.