ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يعبر سبيزيا ويحلق بعيدا في الصدارة (فيديو)
نابولي حقق 18 فوزا مقابل تعادلين اثنين وخسارة وحيدة ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة.
واصل نابولي مسيرته الرائعة في الدوري الإيطالي بعد الفوز 3/0 على مضيفه سبيزيا في الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي، اليوم الأحد.
وسجل البولندي خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الأول لنابولي من ضربة جزاء في الدقيقة 47.
ووقع فيكتور أوسيمين الهدفين الثاني والثالث لنابولي في الدقيقتين 68 و73.
وجاء هدف أوسيمين الأول من ضربة رأس في حين جاء الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وحقق نابولي 18 فوزا مقابل تعادلين اثنين وخسارة وحيدة ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة. ويأتي إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 20 مباراة ثم روما برصيد 40 نقطة أيضا لكن من 21 مباراة.
وفي قمة مباريات الجولة الـ21 يلعب في وقت لاحق ميلان مع إنتر ميلان على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا).