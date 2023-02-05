ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يعبر سبيزيا ويحلق بعيدا في الصدارة (فيديو)

واصل نابولي مسيرته الرائعة في الدوري الإيطالي بعد الفوز 3/0 على مضيفه سبيزيا في الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي، اليوم الأحد.

وسجل البولندي خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الأول لنابولي من ضربة جزاء في الدقيقة 47.