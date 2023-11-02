كشف مدة غياب ماتياس دي ليخت عن بايرن ميونخ
كشفت صحيفة "بيلد" مدة غياب المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت عن بايرن ميونخ، بعد إصابته أمام ساربروكين في الدور الثاني من كأس ألمانيا.
وخسر بايرن ميونخ 1/2 أمام ساربروكين ليودع مبكرًا من كأس ألمانيا، وهي المسابقة التي أحرزها النادي البافاري 20 مرة، كأكثر من نال لقبها.
وبحسب "بيلد" فقد تعرَّض دي ليخت لإصابة خطيرة أمام ساربروكين، وتأكد غيابه أمام بروسيا دورتموند في الدوري الألماني يوم السبت المقبل.
وذكرت الصحيفة أن دي ليخت تعرَّض لإصابة في الرباط الداخلي الأنسي في الركبة اليمنى، ووفقًا للتشخيص الأولي فإن جهاز الكبسولة في الركبة اليمنى قد تعرَّض للتلف وسيغيب اللاعب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع.
وتم استبدال دي ليخت، البالغ من العمر 24 عامًا، بعد 24 دقيقة فقط أمام ساربروكين بعد إصابته دون تأثير من لاعبي المنافس، وبعد بضع دقائق من العلاج على أرض الملعب وعلى مقاعد البدلاء، تم إخراج دي ليخت وإشراك كونراد لايمر.
وقال توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ بعد نهاية المباراة: "لقد أصيب بالكبسولة في الركبة ذاتها مرة أخرى، إنه أمر مؤلم للغاية".
وبحسب الصحيفة فإن غياب دي ليخت سيكون له تأثير فوضوي على المستوى الدفاعي في بايرن ميونخ قبل مواجهة بروسيا دورتموند.
ولدى توخيل الآن قلب دفاع واحد متاح فقط وهو الكوري الجنوبي مين جاي كيم.
وعاد دايوت أوباميكانو إلى تدريبات الفريق منذ يوم الإثنين بعد إصابته بتمزق في الألياف العضلية في فخذه الأيسر، وليس من الواضح بعد ما إذا كان الفرنسي في حالة جيدة للعب 90 دقيقة أمام بروسيا دورتموند.
وأشارت "بيلد" إلى أن الخسارة أمام ساربروكين أظهرت بوضوح مدى الإشكالية التي يمكن أن يسببها الدفاع لبايرن ميونخ.
ولأن توخيل لم يكن لديه بديل لدي ليخت، كان على مدرب بايرن ميونخ اللعب بلاعب الوسط جوشوا كيميش في قلب الدفاع أمام ساربروكين.