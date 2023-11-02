كشف مدة غياب ماتياس دي ليخت عن بايرن ميونخ

وذكرت الصحيفة أن دي ليخت تعرَّض لإصابة في الرباط الداخلي الأنسي في الركبة اليمنى، ووفقًا للتشخيص الأولي فإن جهاز الكبسولة في الركبة اليمنى قد تعرَّض للتلف وسيغيب اللاعب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع.

وتم استبدال دي ليخت، البالغ من العمر 24 عامًا، بعد 24 دقيقة فقط أمام ساربروكين بعد إصابته دون تأثير من لاعبي المنافس، وبعد بضع دقائق من العلاج على أرض الملعب وعلى مقاعد البدلاء، تم إخراج دي ليخت وإشراك كونراد لايمر.

وقال توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ بعد نهاية المباراة: "لقد أصيب بالكبسولة في الركبة ذاتها مرة أخرى، إنه أمر مؤلم للغاية".