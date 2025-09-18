سيناريو مفاجئ.. هل يتنازل محمود الخطيب عن أقوى صلاحياته لياسين منصور؟

كشف الإعلامي أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، عن مفاجأة مدوية تخص الهيكلة الرياضية المنتظر للنادي الأهلي.

ويعاني الأهلي من ضغوط كبيرة بعد تراجعه إلى المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 6 نقاط من 5 مباريات فقط، عقب تعادله الأخير أمام إنبي بنتيجة 1-1، في أسوأ بداية للفريق منذ سنوات.

مفاجأة مدوية

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي جدّيًّا فصل الإدارة التنفيذية لكرة القدم عن مجلس إدارة النادي، بما يفتح الباب أمام إدارة أكثر مهنية لقطاع كرة القدم بعيدًا عن أي حسابات انتخابية أو تدخلات إدارية.

وستكون تلك الخطوة إعادة لما فعله الزمالك مع بداية الموسم الحالي، عندما فصل قطاع كرة القدم عن مجلس الإدارة بتعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي.

ميدو أوضح عبر قناة "النهار" أن رجل الأعمال ياسين منصور، الرئيس السابق لشركة كرة القدم بالأهلي، ابتعد عن المشهد في وقت سابق بسبب تدخلات مجلس الإدارة، لكنه عاد الآن إلى الواجهة من جديد عبر عدة تصورات مطروحة بشأن مستقبله داخل النادي، خلال اجتماع خاص مع محمود الخطيب رئيس النادي

عودة ياسين منصور

أحد السيناريوهات التي كشف عنها ميدو يتمثل في عودة ياسين منصور لرئاسة شركة الكرة دون أي تدخل من مجلس الإدارة.

وذكر أن جلسة جمعت أخيرًا بين ياسين منصور ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جرى فيها الحديث عن المرحلة المقبلة.

وقال منصور: "إذا عدت لرئاسة شركة الكرة فسأضع استراتيجية واضحة لإعادة هيكلة القطاع، وسأعيّن مديرًا رياضيًا محترفًا لإدارة كرة القدم، على أن يقتصر دور مجلس الإدارة على وضع الخطط العامة واعتماد الميزانية فقط، فيما يتولى التنفيذيون المتخصصون المهام اليومية".

وأوضح ميدو أن الاجتماع لم يسفر عن قرارات نهائية، وأن النقاش لا يزال في إطار المشاورات.

سيناريو آخر مطروح

وأضاف ميدو أن هناك تصورًا آخر قيد الدراسة، يتمثل في دخول ياسين منصور نائبًا لرئيس النادي محمود الخطيب في الانتخابات المقبلة.